Al Ain y Esperance definen el rival de River para semifinales

El Al Ain emiratí, representante del país anfitrión, y el Esperance de Túnez, campeón de África, miden sus fuerzas hoy sábado a las 13.30 en el estadio del primero, en un choque de cuartos de final del Mundial de Clubes del que saldrá el rival de River Plate en semifinales.

El equipo argentino llegó el martes a Emiratos Árabes Unidos tras su gran victoria del domingo en la final de la Copa Libertadores y se ha venido ejercitando desde el miércoles en Al Ain, solamente con el uruguayo Rodrigo Mora entrenando diferenciado y conpocas chances de jugar el 18.

Los "millonarios" aún no saben la identidad de su primer adversario en el torneo mundial, el martes próximo en semifinales, pero la incertidumbre terminará hoy sábado.

El Al Ain cuenta con la ventaja del factor campo, el apoyo de su hinchada y un ejemplo a seguir: el de su compatriota Al Jazira el año pasado, que logró alcanzar las semifinales en esta misma competición, actuando igualmente como local.

El equipo emiratí tendrá que gestionar el desgaste físico del exigente partido que tuvo el miércoles en la ronda preliminar de esta competición, donde llegó a ir perdiendo 3 a 0 contra el Team Wellington neozelandés, el campeón de Oceanía.

El Al Ain pudo levantar ese partido, igualó 3-3 y forzó una prórroga, que luego dio lugar a una tanda de penales en la que la fortuna le sonrió.

No podrá contar, eso sí, con el mediocampista Mohamed Abdulrahman, expulsado en los últimos instantes de la prórroga ante los neozelandeses.

Frente a ellos estará un Esperance de Túnez que también sabe lo que es remontar.

Lo hizo en la final de la Liga de Campeones de África del mes pasado, donde tras perder 3-1 ante el Al Ahly egipcio en la ida pudo vencer 3-0 en la vuelta en casa y conquistar el trofeo continental, a la vez que sacó su billete para esta competición.

El Esperance ya sabe lo que es jugar el Mundial de Clubes, aunque su recuerdo no es precisamente bueno: en 2011, en Japón, perdió sus dos partidos y acabó en sexto lugar.

El objetivo ahora es borrar aquel mal recuerdo y emular al único equipo tunecino en haber accedido a semifinales del Mundial de Clubes, el Etoile du Sahel en 2007.

Jugará en enero dos pendientes de la Superliga

River Plate comenzará su temporada 2018 el 19 de enero, dado que la Superliga reprogramó dos de los partidos que debe del torneo, por haber disputado la final de la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, mientras que el clásico entre San Lorenzo y Huracán se jugará el 20 de ese mes.

Según lo informó la Superliga en su página oficial, River completará dos de los cuatro partidos que debe de la Superliga, frente a Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, por las fechas 8 y 12, respectivamente.

En ese sentido, el primer partido de los pendientes River lo jugará el sábado 19 de enero, a las 20.00, en el estadio Monumental, frente a Defensa y Justicia.

En tanto, el miércoles 23 de enero desde las 21, el "millonario" recibirá a Unión de Santa Fe, ambos partidos televisados por TNT Sports.

No obstante, el "millonario" adeuda otros dos partidos de la Superliga, frente a Godoy Cruz, de la fecha 13 y con Rosario Central, de la 15, en ambos casos en calidad de visitante.

Con esta reprogramación, se desprende que River no jugará torneos de verano, que son tan tradicionales en la época de vacaciones y que en muchos casos sirven como banco de pruebas para que los entrenadores vayan ultimando detalles de cara a la temporada que se viene.