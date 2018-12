Pese a "La Bombonera" cerrada, hinchas de Boca festejaron su día

Boca no abrió las puertas de "La Bombonera" para festejar ayer el "Día del Hincha" a pesar de que el estadio está habilitado debido a "las restricciones impuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad", y en las adyacencias de la cancha hubo algunos incidentes con la Policía.

Desde ese organismo explicaron que las restricciones fueron pedidas también el año pasado, para cuando se festejó el "Día del Hincha".

Si bien a través de las redes sociales los simpatizantes se autoconvocaron para festejar el día de ellos en el Obelisco, luego se fueron hacia "La Bombonera".

En el lugar se reunieron cerca de 3.000 personas, e incluso algunas de ellas intentaron ingresar al estadio, por lo que la Policía debió arrojar gases lacrimógenos y balas de goma, por lo que se registraron corridas, aunque ninguna persona resultó herida.

Los hinchas cantaron en contra del presidente Daniel Angelici, y alentaron al club, tanto los que estuvieron en La Boca como aquellos que se juntaron en el Obelisco.

La versión de la entidad

Según informó la entidad a través de un comunicado: "El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad para la habilitación del estadio, este miércoles 12/12 no se podrán abrir las puertas de la Bombonera para que los hinchas puedan celebrar su día en las instalaciones del club".

Sin embargo, Marcelo D´Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad, explicó: "Nosotros pedimos los requisitos de siempre, ante la apertura de un evento masivo de esta índole. El año pasado le hicimos el mismo pedido a la institución. Si Boca los cumplía, no había impedimento alguno".

En el escrito que publicó la entidad en su página oficial: "A pesar de la decisión de Boca Juniors de disponer todos los medios para la organización del evento, las medidas dispuestas que limitan el ingreso del público en general, desnaturalizan el objetivo de la convocatoria tal como se había planteado".

"Por ese motivo el club en esta oportunidad no podrá poner a disposición el Estadio para recibir a los hinchas y les pide disculpas a todos aquellos que tenían la decisión de participar de la jornada", expresó Boca en el comunicado.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, D´Alessandro indicó que la cartera que comanda "exigió los requisitos de siempre para un espectáculo masivo de esta índole".

"No queremos a los violentos. Por eso pedimos que esté el programa Tribuna Segura, tener participación en el tema de las entradas, para evitar que ingresaran a la cancha quienes tienen derecho de admisión. Solicitamos que no se supere la capacidad del estadio, tal como ocurrió en el entrenamiento abierto", afirmó.

D´Alessandro explicó que la cartera que él comanda "no impidió la apertura del estadio" y remarcó que "no se pueden abrir las puertas de manera incondicional".

Por último, indicó que no le corresponde a él explicar por qué Boca decidió no cumplir esos requisitos y opinó que en el comunicado la institución "nunca habla que nuestra cartera no autorizó a abrir la cancha, sino que afirma que se les imposibilita cumplir con los pedidos".