Huracán aspira a regresar a la victoria ante el necesitado Argentinos Juniors

Huracán buscará esta noche regresar a la victoria cuando reciba a un necesitado Argentinos Juniors en un partido pendiente de la octava fecha de la Superliga que había sido reprogramado porque la seguridad estaba abocada a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El encuentro se disputará a partir de las 21 en el estadio "Tomás Adolfo Ducó" de Parque de los Patricios, será controlado por el árbitro Silvio Trucco e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El partido debía haberse llevado a cabo el pasado 6 de octubre, pero fue suspendido porque los operativos de seguridad no contaban con el personal que se requería para brindar servicio en el mencionado estadio porque se estaban desarrollando los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Huracán viene de igualar 2 a 2 como visitante de Gimnasia y Esgrima La Plata y el entrenador Gustavo Alfaro no podrá contar con el delantero Andrés Chávez, quien sufrió un desgarro en el posterior de la pierna derecha.

Si bien el técnico aún no dio a conocer el equipo se estima que en reemplazo de Chávez entraría Diego Mendoza en el que sería el único cambio tomando como referencia a los once que salieron a jugar en La Plata.

Por su parte, Argentinos Juniors perdió por 2 a 1 como local ante Aldosivi de Mar del Plata y el entrenador Raúl Sanzotti no tendrá disponible a Francisco Ilarregui, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El futbolista de 21 años tendrá alrededor de ocho meses de inactividad y en su lugar podría entrar Raúl Bobadilla al elenco titular mientras que Juan Ignacio Méndez tiene una distensión de ligamento lateral interno de rodilla derecha, por lo cual tampoco jugará y por él ingresaría Leonardo Pisculichi.

Los protagonistas

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos:

Huracán: Marcos Díaz; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Omar Alderete; Carlos Auzqui, Israel Damonte, Iván Rossi, Walter Pérez; Lucas Gamba y Diego Mendoza. D.T.: Gustavo Alfaro.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Gastón Bojanich, Enzo Ybañez; Matías Romero, Gastón Machín, Fausto Montero, Leonardo Pisculichi; Raúl Bobadilla y Alexis Mac Allister. D.T.: Raúl Sanzotti.