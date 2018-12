Sarmiento venció a Ambos Mundos y Mariano Moreno superó a B.A.P.

Con dos encuentros continuó anoche el campeonato nocturno de fútbol 2018/2019 "Oscar Sardi" que organiza la Liga Deportiva del Oeste de Junín, certamen que se abrió el lunes con la victoria de Rivadavia (J) ante Independiente, por 1 a 0 con gol de Juan Alemis.

Por la zona "B", Ambos Mundos recibió en su estadio de Villa Triángulo a Sarmiento, en lo que fue un buen cotejo de fútbol, de ida y vuelta y con emociones.

Rápidamente se puso en ventaja el conjunto verdolaga que dirige Francisco "Pancho" Martínez, con gol de cabeza del segundo zaguero central, Valentín Robatto, a los tres minutos.

Siguió siendo más el C.A.S., aprovechando su mejor trato del balón y al hecho de jugar con un hombre más desde promediar la etapa de ida, por la expulsión de Alexis Castro del local.

No extrañó entonces que a los 40´, cuando tras una buena acción personal, Iñaki Esnaola venciera por segunda vez a Ezequiel Izquierdo y colocara el 2 a 0 con el cual se fueron al descanso.

Pese al hombre menos, Ambos Mundos salió con todo en el complemento y descontó a los tres minutos con un certero golpe de cabeza del defensor central Diego Illescas.

Aunque los Itálicos quisieron llegar al empate y pusieron todo en cancha para lograrlo, el hombre de menos se sintió y el juvenil equipo de Sarmiento, con mucho resto físico, terminó aguantando bien, manejando el balón para que pasen los minutos y se quedó con el triunfo por 2 a 1.

Moreno ganó por la mínima

Mariano Moreno recibió a B.A.P. en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona", también por el grupo "B" y los dos quisieron quedarse de entrada con los tres puntos en juego, que en definitiva fueron para el conjunto "bataraz" dueño de casa, al imponerse 1 a 0.

En la etapa inicial, aunque crearon situaciones para convertir en la valla rival y a cada elenco le anularon un tanto, los iniciales 45 minutos se cerraron con el tanteador en blanco.

En el complemento, en típico partido en el que se afrima "el que hace el gol, gana", lo anotó Mariano Moreno a través de su artillero Sebastián Cuello (quien volvió tras jugar en Deportivo Alberdi) y se quedó con los tres puntos en juego.

Fue tras recibir Cuello un pelotazo largo, dominar el balón y definir por encima del cuerpo del arquero Juan Traverso.

Hoy jueves se enfrentarán Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln, en el estadio de River Plate.

Mañana viernes se enfrentarán Villa Belgrano vs. River Plate, en "El Bosque" villista, por el grupo "A"; y Defensa Argentina vs. Origone F.C., en el estadio de River Plate, por la zona "B"