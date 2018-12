Boca quiere refundarse con Nicolás Burdisso como manager

La contratación del ex defensor Nicolás Burdisso como manager general asoma como la piedra fundamental de la próxima etapa del fútbol de Boca Juniors, en el que el ciclo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador parece terminado tras la caída del domingo ante River Plate, en España, en la superfinal de la Copa Libertadores de América.

Mientras el presidente de la institución, Daniel Angelici, llamó a una rueda de prensa para ayer a la tarde a las 18 y minutos antes de su inicio la canceló (en ambos casos sorpresivamente), diversas fuentes señalaron que el punto de partida para el nuevo ciclo del fútbol xeneize no será la salida de Barros Schelotto, que se anuncia inminente, sino la llegada de Burdisso como manager.

Una vez concretado su arribo, el ex defensor del club (que luego pasó por Inter, Roma y Genoa, los tres de Italia, y también por el seleccionado argentino) sería el máximo responsable de buscar al sucesor del "Mellizo".

La salida de Barros Schelotto, que tiene ofertas para seguir su carrera en el Exterior (hay interés de clubes de Brasil y Estados Unidos), se terminará de definir el jueves a la mañana, en una reunión que mantendrá con el propio Angelici en las oficinas de la Bombonera.

Las especulaciones

La caída ante River el domingo en el Santiago Bernabeu del Real Madrid (3 a 1 en tiempo suplementario tras empatar 1 a 1), de la que muchas voces en el club lo señalan como el principal responsable, selló la suerte del DT y apuró a la dirigencia para definir el nuevo plan. De esto hablará el titular de Boca en la conferencia ahora anunciada para el mismo jueves tras la reunión.

Pero, por lo pronto, las buenas experiencias del uruguayo Enzo Francescoli en River Plate y de Diego Milito en Racing Club, por nombrar algunas de las actuales, impulsaron a los directivos boquenses a recuperar la figura del manager (en 2016, sin mucho éxito ni ruido, fue Juan Simón), y en el nombre puntual de Nicolás Burdisso para ejercerla.

Rueda de nombres

Una vez puesto en funciones, sobre el ex defensor recaerá gran parte de la responsabilidad para contratar al nuevo entrenador, más allá de que siguen circulando algunos nombres: Gabriel Heinze (hoy en Vélez Sarsfield), Gustavo Alfaro (actualmente en Huracán), Antonio Mohamed (desvinculado de Celta de Vigo y representado por Christian Bragarnik, de gran llegada a Angelici), Martín Palermo (desocupado) y Sebastián Beccacece (en Defensa y Justicia).

La refundación del fútbol de Boca Juniors, en un segundo paso, contempla también la salida de varios de los jugadores del actual plantel.

En tanto, y aunque supeditado a la aprobación de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, mañana se celebrará en la Bombonera el Día del Hincha de Boca y muchos esperan, como sucediera en 2012, una suerte de cabildo abierto o asamblea popular (las puertas del estadio se abrirán a las 13, el festival irá desde las 14 a las 19 y se estima la presencia de no menos de 30 mil personas, 25 mil de ellas no socios que ya tienen entrada).

Aquella vez los hinchas influyeron definitivamente en la destitución de Julio César Falcioni, cuya relación con algunos referentes del plantel y la estrella Juan Román Riquelme estaba rota, y la posterior llegada de Carlos Bianchi.

Ahora nadie cree posible que los hinchas se manifiesten masivamente en favor de la continuidad del "Mellizo", pero sí hay cierto temor de que el resultado con River, y todo lo sucedido alrededor del partido tras la agresión al micro del plantel boquense en el Monumental el sábado 24 de noviembre, confluya en una estruendosa desaprobación a la gestión de Angelici.