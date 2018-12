Rivadavia de Junín le ganó al Rojo en el arranque del Torneo Nocturno 2018/2019

En el arranque del Torneo Nocturno 2018/2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, Rivadavia de Junín superó ayer a Independiente por 1 a 0, en un encuentro que se desarrolló en el Estadio del Club Jorge Newbery y que fue arbitrado por Joel Rivero.

Previo al partido, se realizó el tradicional puntapié de un certamen que llevará el nombre de “Oscar Sardi”, en homenaje al ex jugador, ex presidente y actual colaborador del Club Independiente de nuestra ciudad. En ese acto estuvo presente el presidente de la liga, Claudio Yópolo; y representantes de cada una de las instituciones que intervendrán en el torneo.

En el trámite de las acciones, en los noventa minutos, Rivadavia de Junín desarrolló un mejor fútbol que su rival pero no tuvo demasiada contundencia como para demostrar ese diferencia en el marcador. No obstante, en la mitad del segundo tiempo al conjunto que dirige Gustavo Merlo le alcanzó el tanto de Juan Alemis para poner el 1 a 0 que terminaría siendo el resultado final.

El torneo

En esta edición 2018/2019, el Nocturno se dividirá en dos grupos. En la Zona “A”, de seis participantes, se enfrentarán Villa Belgrano, Rivadavia de Lincoln, Deportivo Baigorrita, River Plate, Rivadavia de Junín e Independiente.

Por el grupo “B”, estarán Mariano Moreno, B.A.P., Ambos Mundos, Defensa Argentina, Origone de Agustín Roca, Sarmiento y Jorge Newbery, siete conjuntos en total.

Los primeros cuatros equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de la zona “A” ante el cuarto de la “B”; el segundo de la “A” con el tercero de la “B”; el tercero de la “A” con el segundo de la “B” y el cuarto de la “A” con el primero de la “B”.

Como sigue



Este miércoles 12 juegan Mariano Moreno vs. B.A.P., en el estadio “Raúl ´Vasco´ Barcelona” morenista; y Ambos Mundos vs. Sarmiento, en cancha del tricolor. El Jueves 13: Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln, en el estadio de River Plate. Y por último, el viernes 14: Villa Belgrano vs. River Plate en “El Bosque” villista y Defensa Argentina vs. Origone F.C., en el estadio de River Plate.