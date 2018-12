El líder Sarmiento se despide del 2018 visitando a Santamarina

Sarmiento finalizará la primera parte del Campeonato de la B Nacional como puntero, luego de que anoche su escolta nueva Chicago perdiera frente a Arsenal. De esta manera, más allá de cualquier resultado, el Verde finalizará el 2018 en lo más alto de las posiciones.

Claro que si empata o gana seguirá sumando y la finalización del año será con un festejo doble. Pero para eso deberá hacer un buen papel en el choque de esta noche, en Tandil y frente a Santamarina. El partido arranca a las 21.05, se jugará en el estadio Municipal, con Héctor Paleta como juez principal y televisación en directo de Tys Sports.

En cuanto al once inicial, finalmente el entrenador Delfino decidió realizar tres cambios en relación al equipo que en la fecha pasada empató de local frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ariel Kippes ingresará por el suspendido Wilfredo Olivera en la defensa; mientras que en la zona media Joaquín Vivani reemplazará a Nicolás Castro y Sergio Quiroga a Gabriel Sanabria.

En definitiva, el probable once titular sería con Manuel Vicentini; Martín García, Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Vivani; Quiroga y Nicolás Miracco.

Además de esos once, integran la lista de concentrados, el arquero Daffonchio; el defensor Juan Antonini; los volantes Fermín Antonini, Gabriel Sanabria, Daniel Garro y Juan Caviglia; y el delantero Santiago Rosa.

Por el lado de Santamarina, el conjunto de Tandil que conduce Guillermo Pereyra viene de empatar sin goles frente a Quilmes de visitante y para recibir al Verde podría poner en cancha a Nicolás Rodríguez; Agustín Politano, Matías Kabalin, Osvaldo Barsottini y Leonardo Morales; Francisco Oliver y Francisco González Metilli; Iván Pérez, Iván Bella y Martin Michel Ángel Prudencio.





Arsenal venció a Nueva Chicago

Arsenal de Sarandí le ganó en su estadio a Nueva Chicago por 2 a 0, se acomodó en la tercera ubicación y privó a su rival de subirse a la cima de las posiciones de la Primera B Nacional de fútbol, tras proseguir ayer con tres partidos la decimotercera fecha del principal certamen de ascenso, que lidera Sarmiento.

Gastón Álvarez Suárez, de tiro penal, a los 31 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para Arsenal; mientras que Ramiro López, a los 36 del segundo período, marcó esta noche el segundo y definitivo tanto del conjunto del Viaducto.

Con la victoria, Arsenal llegó a las 24 unidades, se acomodó apenas una por debajo de Chicago y a dos del líder Sarmiento de Junín.

En tanto Central Córdoba de Santiago del Estero (18 puntos) derrotó por la tarde como visitante a Almagro (21 unidades) por 3 a 1..

Ezequiel Denis (14m.PT) adelantó al local y los santiagueños lo dieron vuelta con goles de Diego Jara (18m.PT y 11m.ST) y Nahuel Luján (44m.PT). El partido se jugó en la cancha de Almagro, en la localidad bonaerense de José Ingenieros, y fue arbitrado por Lucas Novelli.

Finalmente, Atlético Mitre de Santiago del Estero (23 puntos) le ganó como local a Deportivo Morón (14 unidades) por 1 a 0, con anotación de Pablo Ruiz,(7m. ST).

El cierre y las posiciones

Por último, lo ya dicho, a las 21.05, completarán Ramón Santamarina de Tandil - Sarmiento de Junín; mientras que tuvo fecha libre Chacarita Juniors.

Posiciones: Sarmiento 26 puntos; Chicago 25; Arsenal 24, Mitre 23; Independiente Rivadavia 22; Almagro y Gimnasia de Jujuy 21; Platense, Central Córdoba y Agropecuario 18; Villa Dálmine 17; Brown de Adrogué y Ferro 16; Atlético Rafaela y Gimnasia de Jujuy 15; Defensores de Belgrano, Temperley, Morón e Instituto 14; Olimpo y Chacarita 12; Santamarina y Quilmes 11; Brown de Madryn 9; Los Andes 7.