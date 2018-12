"No puedo pedir más nada", admitió Ponzio

El capitán de River Plate, Leonardo Ponzio, admitió que no puede pedir "más nada" en el fútbol después de ganar con el club su segunda Copa Libertadores de América, esta vez ante el máximo rival, Boca Juniors, en Madrid.

"Tengo 36 años, voy a cumplir 37, y sé que ya no puedo pedir más nada. Lo que venga de aquí en adelante será para valorar muchas cosas que están en nuestro entorno", reflexionó en una conferencia de prensa que brindó junto a Matías Biscay, principal colaborador de Marcelo Gallardo.

"Como grupo hemos marcado una época. Yo estoy muy feliz porque estoy en el lugar que quiero estar. Quiero compartir esto con mi familia, que siempre está detrás, y con todos mis compañeros", enfatizó.

Finalmente, lamentó que la superfinal se haya jugado en el estadio Santiago Bernabéu a causa de los incidentes ocurridos en el Monumental, el pasado 24 de noviembre. "Nuestra sociedad no se comporta en eventos como estos, tuvimos que venir hasta Europa para marcar un camino, que no era el que queríamos nosotros", concluyó.