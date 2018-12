Pérez: “Fue algo histórico que no pudimos jugar en el Monumental”

El mediocampista de River Plate Enzo Pérez se lamentó por “algo histórico que no se pudo jugar en el Monumental”, tras la victoria ante Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores de América.

“Fue algo histórico ganar esta Copa Libertadores y lo que lamento es que no la pudimos jugar en el Monumental por todo lo sucedido”, reiteró el mendocino, de 32 años.

“Este triunfo es para toda la gente que no pudo estar aquí, en el Bernabéu, pero que seguro estará festejando en Buenos Aires”, indicó Pérez.

El ex volante de la selección argentina mostró su í ntimo sentimiento al manifestar: “La alegría de este triunfo la quiero compartir con mi esposa y mis hijos, mientras que lamento no poder festejar con mis padres”.

Por último, comentó algo muy particular: “Antes del partido le había pedido a Dios y a la virgen que me ayudaran a lograr este último éxito deportivo, que me doy por cumplido, ahora me queda agradecerles y lo último que les pido es solo que me den salud”.