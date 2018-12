Sarmiento, con dos cambios para viajar a Tandil

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, tiene casi todo resuelto en el equipo titular que mañana viajará a Tandil para enfrentarse a Santamarina, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Campeonato de la B Nacional. El choque, que marcará el cierre de la primera parte de la competencia, arrancará a las 21.05, se jugará en el estadio Municipal de Tandil, con Héctor Paleta como juez principal y televisación en directo de Tys Sports.

Si bien desde el cuerpo médico aguardaran hasta último momento para confirmar o no la inclusión de Nicolás Orsini, todo hace suponer que el delantero no formaría parte del once titular y que su lugar sería ocupado por Sergio Quiroga.

Cabe recordar que el delantero de Sarmiento sufrió un esguince de tobillo hace quince días y en la práctica del sábado probó haciendo fútbol pero tuvo que abandonar por las dolencias.

Al mismo tiempo, en los ensayos de fútbol también quedó confirmado que Ariel Kippes reemplazará al suspendido Wilfredo Olivera y que Martín García seguirá como marcador de punta derecho sustituyendo al lesionado Yamil Garnier.

En definitiva, el probable once titular sería con Manuel Vicentini; García, Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Quiroga y Miracco.

Por último, se espera que hoy el entrenador Delfino realice la última práctica para luego dar la lista de jugadores concentrados que partirán rumbo a Tandil con la ilusión de sumar de a tres para terminar en lo más alto de la tabla de posiciones antes del receso vacacional.

Gimnasia (M) se prende por el reducido

Gimnasia de Mendoza se impuso ayer por 2 a 1 a Atlético Rafaela como local y quedó a cinco puntos del líder Sarmiento, en la continuidad de la decimotercera fecha de la Primera B Nacional.

Patricio Cucchi adelantó al conjunto mendocino, Matías Quiroga empató para la "Crema" santafesina y a quince minutos del final apareció Lucas Baldunciel para darle la victoria al local. Gimnasia, dirigido por José María "Chaucha" Bianco, llegó de esta forma a los 21 puntos, a cinco del líder Sarmiento.

En Córdoba, en tanto, Quilmes no pudo quedarse con tres puntos fundamentales en su lucha por mantener la categoría, al igualar 1-1 frente a Instituto.

Justo Giani puso al frente al "Cervecero", pero el delantero Pablo Vegetti estampó la igualdad para la "Gloria", que dejó al conjunto bonaerense en la misma ubicación que Los Andes en la tabla de promedios.

Hoy lunes, a las 17, Almagro será local de Central Córdoba de Santiago del Estero con Lucas Novelli como juez. En tanto, a las 21.05, Arsenal será anfitrión de Nueva Chicago con Julio Barraza como árbitro y televisación en directo, mientras que a las 22.00 Mitre de Santiago del Estero jugará en su estadio frente al Deportivo Morón con Bruno Bocca como juez.