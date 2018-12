Racing venció a San Martín de San Juan y terminó el año como puntero de la Superliga

Racing Club venció anoche a San Martín de San Juan por 1 a 0, como local, con un gol de Lisandro López, la figura del partido correspondiente a la decimoquinta fecha, y cerró el año como líder de la Superliga Argentina de fútbol de Primera División.

"Licha" López, el capitán de la "Academia", convirtió el gol de la victoria a los 34 minutos del primer tiempo del encuentro jugado en el "Cilindro" de Avellaneda.

De la mano de Lisandro, quien llegó a los doce gritos en el torneo y alcanzó en la cima de la tabla de goleadores a Emmanuel Gigliotti, de Independiente, el equipo dirigido por Eduardo Coudet despidió el 2018 como líder absoluto de la Superliga con 36 puntos, a seis de Defensa y Justicia y a ocho de Atlético Tucumán, aunque ambos con un partido menos.

La "Academia" no solo fue el que más puntos sacó ya que fue el que más victorias sumó, con once; es el segundo equipo más goleador, con 26 tantos (uno menos que Atlético Tucumán) y el segundo menos goleado, con ocho, solo por detrás de River Plate, aunque este con cuatro partidos menos.

Además, el equipo del "Chacho" perdió un solo partido que fue en la fecha 9 ante San Martín de Tucumán por 2 a 1, como visitante, y luego sacó cinco victorias y un empate.

San Martín, por su parte, terminó afuera de la zona de descenso (dos puntos por encima de Belgrano) a pesar de la derrota pero deberá mejorar su rendimiento fuera de casa para no sufrir en la segunda parte del campeonato.

El conjunto sanjuanino completó una digna presentación en Avellaneda pero por su escasa efectividad no pudo llevarse al menos un punto para San Juan.

En la acción

El local inició el partido con su habitual intensidad y desplegó todas las variantes de ataque para intentar romper la ordenada línea defensiva de San Martín.

Luego de varios intentos y salvadas del arquero Luis Ardente, a los 34 minutos, apareció "Licha" López, goleador y emblema, para abrir un partido que se había complicado más de lo esperado.

El equipo del "Yagui" Forestello había tenido algunas aproximaciones, las más claras en los pies de Gustavo Villarruel y Pablo Palacios Alvarenga, pero la primera se fue apenas desviada y en la otra, el goleador del "santo" no pudo en el mano a mano con el arquero local Javier García.

No obstante, Racing tuvo a su favor a un aliado inesperado ya que el mismo Ardente, que segundos antes le había sacado el gol a Matías Zaracho, falló en la salida y facilitó que el cabezazo de López se convierta el gol tras el centro preciso de Ricardo Centurión.

A pesar de la ventaja, Racing no pudo manejar el partido a su gusto y sufrió con los ataques de San Martín que buscó el empate hasta el final.

De la mano de Lisandro adentro de la cancha y por los gritos de Coudet desde afuera, la "Academia" intentó reaccionar, tuvo otras chances para aumentar -una clara de Zaracho- pero no lo liquidó y terminó sufriendo.

Luego de la frustración por la eliminación en la Copa Libertadores ante River Plate, Racing Club entendió que debía enfocarse en la Superliga, lo consiguió y a pesar de las bajas sensibles como las de Gabriel Arias y Marcelo Díaz pudo terminar el año mirando a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones.