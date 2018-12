El líder Racing Club irá en busca de una victoria más ante San Martín de San Juan

Racing Club, líder de la Superliga que se aseguró terminar el año en esa condición, recibirá hoy al débil San Martín de San Juan, cuyo objetivo es no perder la categoría, en el partido saliente de los tres que le darán continuidad a la fecha 15, última antes del receso por las fiestas de fin de año.

La "Academia" será local hoy domingo a partir de las 21.30 en el "Cilindro" de Avellaneda con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal de cable TNT Sports.

Racing es líder con 33 puntos, viene de una victoria en Córdoba sobre Talleres (3-1) en la que exhibió todo su poderío, ya que se lució el capitán Lisandro López, bien acompañado por Ricardo Centurión, Matías Zaracho y Guillermo "Pol" Fernández, sumado a una defensa sólida, así construyó su campaña en la Superliga que lo tiene como el gran candidato al título.

Es que entre las virtudes de la "Academia" que dirige Eduardo "Chacho" Coudet y la situación de los otros "grandes", principalmente Boca y River, ocupados en la interminable Copa Libertadores a la que dedicaron todo su esfuerzo, más la irregularidad de Independiente y el flojo presente de San Lorenzo, se generó un contexto favorable para ir en busca del título en el campeonato local.

El "Chacho" Coudet hará un solo cambio en la formación, ya que regresará el lateral derecho cordobés Renzo Saravia y saldrá Iván Pillud, el resto serán los mismo que se florearon en Córdoba.

San Martín de San Juan, por su parte, con 14 puntos, está por el momento afuera de la zona de los cuatro equipos que pierden la categoría: Belgrano de Córdoba, Patronato, San Martín de Tucumán y Tigre.

Los cuyanos salieron de esa zona luego de haber superado a Unión de Santa Fe (2-0) en la fecha pasada con los goles del paraguayo Pablo Palacios Alvarenga, y por la derrota que sufrió anoche San Martín de Tucumán como local ante Newell's Old Boys por 3-0.

San Martín se presentará en Avellaneda sin tres jugadores titulares, Gonzalo Prósperi, Marcos Gelabert y Claudio Mosca, los tres por encontrarse suspendidos.

El entrenador del equipo, Rubén "Yagui" Forestello, definió que Hernán Da Campo reemplazará a Gelabert, mientras que para los otros dos puestos no decidió entre Juan Rodríguez y Federico Milo (para sustituir a Prósperi) y Nicolás Pelaitay o Franco Cristaldo (en lugar de Mosca).

Sin dudas el contexto es muy favorable a Racing, que domina el historial de 10 partidos con 6 triunfos contra uno solo de los sanjuaninos, más tres empates.

Probables formaciones

Racing Club: Javier García; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Nery Domínguez; Ricardo Centurión, Matías Zaracho y Guillermo Fernández; Lisandro López y Jonatan Cristaldo. DT: Eduardo Coudet.

San Martín de San Juan: Luis Ardente; Juan Rodríguez o Federico Milo, Francisco Mattia, Arián Puchetta y Gianni Rodríguez; Francisco Grahl, Matías Fissore, Hernán Da Campo y Nicolás Pelaitay o Franco Cristaldo; Gustavo Villarruel y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Rubén Forestello.