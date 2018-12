Ofertas por Nicolás Orsini: "Estoy al tanto de las versiones pero a mí nadie me llamó"

Al final el entrenamiento de ayer, el delantero de Sarmiento Nicolás Orsini dialogó en exclusiva con Democracia y entre los temas más importantes descartó la posibilidad de alejarse del club.

El atacante de 24 años, que es uno de los goleadores del torneo, manifestó sus intenciones de respetar el contrato con el Verde y de buscar el objetivo trazado por el plantel de lograr el ascenso. También dejó su opinión sobre el juego del equipo y reconoció estar en su "mejor momento" deportivo.

- El último partido te tocó vivirlo desde afuera ¿Cómo viste el equipo?

- Se ve diferente, pero bueno, uno siempre trata de apoyar desde el lugar que le toque. Frente a Gimnasia de Jujuy fue un partido muy complicado. De afuera pareciera que las cosas son más fáciles pero la realidad es distinta. Ellos se metieron un poquito atrás y cuando se pusieron en ventaja se nos hizo más complicado aún. Por suerte lo pudimos empatar, logramos mantener el invicto y seguimos punteros.

- Aprovechando que pudiste ver el partido un tanto más tranquilo ¿Qué opinás del juego de Sarmiento?

- A veces tratamos de salir jugando o de crear juego con triangulaciones. Y a veces eso sale y otras veces no. Por ahí en esa intención de querer salir jugando perdemos una pelota y empezamos a perder confianza también. Entonces lo que hacemos es buscar confianza, solidez. Buscamos hacernos fuertes en defensa y como alternativa el equipo me busca a mí con una pelota larga. Eso viene saliendo bien y quizás en algún punto algo tiene que ver que mi juego necesita de espacios también. Creo que el equipo tiene varios meritos, uno de ellos es no perder la calma y el otro es la eficacia.

Todavía no sé si juego el martes pero estoy mentalizado en este presente, en sumar lo mío para que a Sarmiento le vaya bien.

- ¿Puede ser que haya una tendencia en la mayoría de los equipos de jugar de contra?

- Creo que eso tiene que ver con la paridad que hay. Nosotros siempre tratamos de mejorar nuestro juego pero también ocurre que el resto de los equipos te empiezan a estudiar un poquito más. Ya saben cuáles son tus falencias y también tus virtudes. Por eso nosotros nos aferramos principalmente a mantener el cero en nuestro arco y a partir de ahí comenzar a buscar alternativas para crear situaciones de peligro.

- Hubo partidos que hasta vos tuviste que defender.

- Sí, claro. Pasa. Yo no tengo problemas en bajar unos metros para dar una mano. A veces eso lo requiere el partido. En el grupo no hay egoísmos, todos estamos para sumar y para tratar que nos salgan las cosas bien.



- ¿Qué representa para vos ser uno de los goleadores del torneo?

- Principalmente trato de estar tranquilo. Me han saludo varios amigos y personas conocidas, algunos ex compañeros y eso realmente me hace bien. Pero uno tiene que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando como hasta ahora. Mantenerse siempre es lo más difícil.



- ¿Llamados de algún club?

- Estoy al tanto de las versiones pero a mí nadie me llamó. Yo tengo un contrato hasta junio y hasta que mi representante no me diga nada para mí son todos rumores. El pase está en mi poder y tengo contrato hasta junio. Y mi intención es respetar ese contrato. Sarmiento también tiene una opción de compra.





- A veces es difícil evitar que un club grande se lleve a un jugador. Sobre todo por los desembolsos que pueden hacer.

- Sí, eso es una realidad. Hoy por hoy no hay ninguna posibilidad concreta y yo estoy mentalizado en el partido del martes y después en el 3 de enero que tenemos que volver a presentarnos. Todavía no sé si juego el martes pero estoy mentalizado en este presente, en sumar lo mío para que a Sarmiento le vaya bien. Nosotros arrancamos este campeonato con el objetivo de lograr el ascenso y eso está intacto. Estamos todos muy ilusionados. Y si llega a existir la posibilidad de un alejamiento se analizará, tiene que ser algo que nos sirva a todos. Pero reitero que mi intención es quedarme para cumplir los objetivos.

- ¿Sentís que estás en el mejor momento de tu carrera?

- Sí, se puede decir que sí. Pero lo vivo con mucha tranquilidad, siempre tratando de estar con los pies sobre la tierra y de cumplir con los objetivos a corto plazo, individuales y también grupales. Vivo el presente.

En la práctica prevista para hoy, a las 9, en el Estadio "Eva Perón", el entrenador Iván Delfino dispondrá de un extenso ensayo de fútbol donde se confirmará o no la presencia de Orsini.

El probable equipo para visitar el martes a Santamarina de Tandil sería con Manuel Vicentini; Martín García; Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys y Nicolás Castro; Orsini o Gabriel Sanabria y Nicolás Miracco.