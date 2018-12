La duda del técnico Barros Schelotto sigue siendo Sebastián Villa o Agustín Almendra

La presencia del delantero colombiano Sebastián Villa o del juvenil mediocampista Agustín Almendra sigue siendo la principal duda del director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, para definir el equipo que jugará la Superfinal de la Copa Libertadores ante River, el domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid.



Aunque ayer el "mellizo", en el primer entrenamiento en Madrid, paró un equipo con un 4-4-2 (en el medio Edwin Cardona y adelante Darío Benedetto junto a Ramón Ábila), la duda sigue siendo Villa o Almendra. En un extremo parece cada vez más segura la presencia de Cristian Pavón, recuperado del desgarro que lo habría dejado al margen del partido en el Monumental, el pasado 24 de noviembre.

El posible once para enfrentar a River será con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Lucas Olaza; Wilmar Barrios; Villa o Almendra, Nahitan Nández, Pablo Pérez y Cristian Pavón; y Ramón Avila.

El equipo que paró hoy el DT, en un entrenamiento que abrió los últimos 15 minutos y que presenciaron 150 periodistas de 65 medios, estuvieron Emmanuel Más por Olaza, Cardona por Nández y Darío Benedetto por Villa o Agustín Almendra.





Del otro lado jugaron Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz y Olaza; Nández, Fernando Gago, Almendra y Villa; Christian Espinoza, Carlos Tevez y Mauro Zárate. Es decir, un 3-4-3.

Por primera vez después de casi un año, el técnico dejo ver a los periodistas aunque sea un cuarto de hora de una práctica de fútbol entre posibles titulares y suplentes, ya que en Buenos Aires son siempre cerradas para la prensa.

Boca volverá a las practicas hoy desde las 10 (hora de España) en el mismo lugar, y a las 12 hablará el entrenador en la sala de conferencias Luis Aragonés.

La presencia del "Rafa" Di Zeo

En otro orden, el doctor José Monteleone, abogado de Rafael Di Zeo (jefe de la "12", la barra brava de Boca), informó que lo más seguro es que su cliente no viaje a España, más allá de que tiene la autorización para hacerlo, porque muy probablemente no le permitan la entrada al Bernabéu.

Di Zeo está incluido en una lista con 300 barras de ambos clubes sobre los que pesa el derecho de admisión. Sobre el tema se refirió en forma polémica el delantero Darío Benedetto, que dijo: "No es un tema de los jugadores, creo que es hincha y si lo han podido habilitar por algo será. Para nosotros bienvenido sea, porque es un líder histórico de la barra".



Finalmente, ayer, en la Embajada Argentina en Madrid, el embajador Ramón Puerta (confeso hincha xeneize) recibió a las peñas locales de ambos clubes en un acto de camaradería y para unir a ambas parcialidades.

El sábado a las 11 (hora de España) los hinchas de Boca harán un banderazo en la puerta del Hotel Eurostar Suites Mirasierra, donde se hospeda el plantel.

Boca y River jugarán el domingo a partir de las 16.30 hora argentina, en el estadio Santiago Bernabéu, la Superfinal de la Copa Libertadores de América, última de la historia con la modalidad de definición con partido y revancha. En la ida, desarrollada el domingo 11 en la Bombonera, empataron 2 a 2. El campeón se clasificará al Mundial de Clubes, que se disputará desde el 12 de diciembre en Emiratos Árabes.