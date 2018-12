Hugo Tocalli: "Da vergüenza que nos sacaron el superclásico para llevarlo a Europa"

El ex entrenador del seleccionado argentino Sub 20 de fútbol, el cordobés Hugo Tocalli, dijo ayer en Bahía Blanca que "da vergüenza que nos sacaron el superclásico para llevarlo a Europa y es raro" en referencia a la superfinal del domingo en la que Boca y River Plate deberán definir la Copa Libertadores de América en España.

"Es raro, vergonzoso, el otro día yo estaba con la familia preparado para ver un clásico en el que no quise ir a la cancha porque quería verlo con mis nietos, con mi familia y ver eso me puso muy triste", agregó el director técnico de 69 años, actual coordinador de las divisiones inferiores de San Lorenzo.

Tocalli afirmó que "me puso muy triste por el fútbol y porque dos presidentes de instituciones tan importantes que se estén peleando para ver si se juega o no se juega". "En mis catorce años de selección y dos años de selección mayor me tocó recorrer el mundo y esto se sabe en todos lados", agregó.

También afirmó: "Lo primero que dicen es son cosas que hicieron los argentinos" y "todo esto le hace muy mal al fútbol y me da bronca".

La era Pekerman

En ese contexto puso como ejemplo su etapa en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde la "pasó excelente, todo organizado y cuando las cosas están organizadas y hay una cabeza como la que era (José) Pekerman funcionaba todo".

"Entonces cómo puede ser que los otros días con el G20 no hubo un problema, quiere decir que podemos hacer las cosas, podemos organizarlas", afirmó.

Tocalli agregó: "Cuando uno es técnico de juveniles si uno no da los ejemplos los chicos no van a tener ejemplos, yo creo que fútbol está así y Dios quiera que lo arreglemos todo".

El ex entrenador formuló estos conceptos poco antes de participar de una charla abierta a técnicos, formadores, dirigentes y jóvenes futbolistas, entre otros, en el Museo del Deporte de Bahía Blanca.

Menos resultados, más formación

Sobre la charla, Tocalli dijo: "Los que tenemos una experiencia y haber recorrido bastante tenemos que explicarle a los jóvenes los proyectos, las formas que se van a trabajar donde estamos todos desesperados por los resultados y miramos de qué forma va a trabajar un chico del cual lo tenemos que formar".

"Yo digo que si no lo formamos a un chico, que sepa a lo mejor dar un buen pase o que sepa hacer una gambeta no va a jugar nunca bien el equipo, entonces tenemos que volver a las raíces y empezar antes", afirmó.

Tocalli dijo que "hay que hablar de todas las cosas que pasan en el deporte que a lo mejor no son del fútbol pero que son importantes. Soy un fanático de la organización, del interior del país y cuando estuvimos en la selección con José (Pekerman) hemos salido mucho, visitado muchas ciudades, pueblos para que el chico que juega en la selección tenga una comunión con el argentino".

Por último dijo que "el que sea jugador de selección tenga una pertenencia, porque lo siente y no jugador porque le conviene. Y eso nos ha dado resultado".