"Tenemos la conciencia tranquila de cómo nos comportamos con los jugadores de Boca", dijo Maidana

El defensor de River Plate, Jonatan Maidana, aseguró luego del entrenamiento en Madrid que el plantel está tranquilo porque todo el tiempo se preocupó por sus colegas en los incidentes que terminaron por suspender la segunda final de la Copa Libertadores en el Monumental.

"Tenemos la conciencia tranquila por cómo nos comportamos con los jugadores de Boca, en todo momento nos preocupamos y estuvimos pendientes, más cosas no se pueden agregar, actuamos de buena fe, lamentablemente vivieron un episodio desagradable", dijo Maidana.

Luego se enfocó en el partido del domingo y contó: "Llegó el día, se termina de definir la Copa, nos cambia que no vamos a poder definir con nuestro público, pero se dio de esta manera e Intentaremos hacer bien las cosas para lograr el objetivo."

Además, Jony confesó: “Las sensaciones son raras en principio porque perdimos la localía y poder jugar con nuestro público que no estará, pero se dio así de esta manera y estamos preparados para poder afrontar el partido y hacer lo mejor posible las cosas”.

"En el aspecto futbolístico el equipo está muy bien y el que haga las cosas mejor se llevará la Copa, será un partido con mucha intensidad, mucha fricción y seguramente hasta el minuto noventa va a ser así porque somos dos equipos que por algo llegamos a la final", advirtió el zaguero central.

Maidana, que fue campeón de la Libertadores con ambos equipos, agregó que "después de tanta espera ya estamos a poco de jugarla que es lo que queríamos y con la mente en positivo que podemos hacer las cosas bien, estamos bien de ánimo y en lo futbolístico”.

El plantel

Por otra parte, el delantero Ignacio Scocco inició los trabajos de entrenamiento junto al resto del plantel, luego bajaron las cargas y fue seguido de cerca por el preparador físico, Pablo Dolce, con una serie de ejercicios diferenciados de acción y reacción.

Rodrigo Mora y Juan Fernando Quintero, quienes recibieron el alta médica antes de viajar a España, se movieron a la par de sus compañeros en los trabajos con pelota y en la parte física sin inconvenientes.

El plantel de River Plate trabajó ayer a la tarde en el campo de entrenamientos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, con tareas aeróbicas en primera instancia y con actividades técnicas y tácticas con pelota de rehabilitación tras el viaje.

Si bien hoy se realizarán los trabajos tácticos los titulares podrían ser Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez y Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Lucas Pratto.

Asimismo, Nahuel, el hijo de Gallardo que sufrió una lesión muscular en el partido ante Gimnasia el pasado domingo y es uno de los 28 anotados en la lista de buena fe que viajó, fue el único jugador que no se puso botines e hizo tareas diferenciadas todo el entrenamiento.

El plantel volverá a trabajar hoy a la misma hora en el predio del Real Madrid y la rutina se reiterará el sábado. Resta saber se habrá reconocimiento del estadio Bernabéu y las conferencias de prensa de los entrenadores.

"Es un sabor raro" jugar en Madrid, admitió Armani

El arquero de River, Franco Armani, no dudó ayer en considerar que jugar la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en Madrid el domingo tiene "un sabor raro".

"Es un sabor raro porque obviamente cada uno de nosotros queríamos jugar de local, con nuestro público", dijo Armani a los medios ayer jueves, al margen del entrenamiento de River en Madrid. "La decisión ya está tomada, vamos a dar lo mejor el domingo para conseguir esta Copa Libertadores", dijo Armani.

"Nos hubiera gustado jugar el partido de local, en cancha de River, con nuestra afición que se lo merece", insistió Armani, para el que jugar en Madrid no es dar ventaja a Boca Juniors.

"Los dos estamos de la misma manera, ninguno tiene una pequeña ventaja", añadió Armani, que llegó a primera hora de la mañana con su equipo a Madrid. "Se juega y se gana en la cancha. Después del día domingo hay un campeón, ya no se habla más", dijo, lanzando un mensaje a la calma y a disfrutar del partido.

"Que vivan el fútbol en paz, el fútbol es un juego, se tiene que vivir en paz, se tiene que venir a disfrutar", concluyó.