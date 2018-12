Independiente y Rivadavia de Junín abren el juego

En la sede de la Liga Deportiva del Oeste se realizó el fixture del campeonato Nocturno 2018/2019, el cual ha sido dividido en dos zonas, recordándose que en la edición anterior se coronó campeón Villa Belgrano, al superar en la final a Independiente.

En la "A", de seis participantes, se enfrentarán Villa Belgrano, Rivadavia de Lincoln, Deportivo Baigorrita, River Plate, Rivadavia de Junín e Independiente, elencos estos dos últimos que abrirán el certamen el venidero lunes a las 21.45, en el estadio de Jorge Newbery.

Por el grupo "B", estarán Mariano Moreno, B.A.P., Ambos Mundos, Defensa Argentina, Origone de Agustín Roca, Sarmiento y Jorge Newbery, siete conjuntos en total.

Los primeros cuatros equipos de cada grupo clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de la zona "A" ante el cuarto de la "B"; el segundo de la "A" con el tercero de la "B"; el tercero de la "A" con el segundo de la "B" y el cuarto de la "A" con el pimero de la "B".

Los preliminares serán animados por equipos de las categorías 2005 y 2008 (comienzan 19.30) y 2005 (partidos a iniciarse a las 20.30) y en cuanto al programa de partidos de primera división, será el siguiente para el certamen con luz artificial, en su primera semana de competencia:

Lunes 10: Rivadavia de Junín ante Independiente, en cancha de Jorge Newbery.

Miércoles 12: Mariano Moreno vs. B.A.P., en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" morenista; y Ambos Mundos vs. Sarmiento, en cancha del tricolor.

Jueves 13: Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Lincoln, en el estadio de River Plate.

Viernes 14: Villa Belgrano vs. River Plate en "El Bosque" villista y Defensa Argentina vs. Origone F.C., en el estadio de River Plate.

El programa de encuentros

Por la zona "A", el resto de las fechas previstas tiene estos encuentros programados:

Segunda fecha: Independiente vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. Rivadavia de Junín; y Rivadavia de Lincoln ante River Plate.

Tercera: River Plate vs. Independiente; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Villa Belgrano vs. Rivadavia de Lincoln.

Cuarta: Rivadavia de Lincoln vs. Independiente; Villa Belgrano vs. Deportivo Baigorrita y River Plate vs. Rivadavia de Junín.

Quinta fecha: Independiente vs. Villa Belgrano; Deportivo Baigorrita vs. River Plate y Rivadavia de Junín vs. Rivadavia de Lincoln.

Por la zona "B", el programa de cotejos será el siguiente:

Primera fecha: Sarmiento vs. Ambos Mundos; B.A.P. vs. Mariano Moreno y Defensa Argentina vs. Origone. Libre: Jorge Newbery.

Segunda: Mariano Moreno vs. Origone F.C.; Ambos Mundos vs. B.A.P. y Jorge Newbery vs. Sarmiento. Libre: Defensa Argentina.

Tercera: Origone F.C. vs. Ambos Mundos; B.A.P. vs. Jorge Newbery y Defensa Argentina vs. Mariano Moreno. Libre: Sarmiento.

Cuarta: B.A.P. vs. Origone; Jorge Newbery vs. Mariano Moreno y Sarmiento vs. Defensa Argentina. Libre: Ambos Mundos.

Quinta: Mariano Moreno vs. Ambos Mundos; Sarmiento vs. Origone y Defensa Argentina vs. Jorge Newbery. Libre: B.A.P.

Sexta: Sarmiento vs. B.A.P., Ambos Mundos vs. Defensa Argentina y Jorge Newbery vs. Origone F.C. Libre: Mariano Moreno.

Séptima fecha: Defensa Argentina vs. B.A.P.; Mariano Moreno vs. Sarmiento y Ambos Mundos vs. Jorge Newbery. Libre: Origone.