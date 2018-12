Lisandro López renovó con Racing hasta junio de 2020

El delantero Lisandro López renovó ayer su contrato con Racing hasta junio de 2020, destacó como positivo su racha goleadora y estar "ciento por ciento comprometido" con el club.

"No imaginaba que se me iba a dar el gol de esta manera. Uno necesita de goles para seguir existiendo por decirlo de alguna manera. Pero el objetivo es ganar cada fin de semana. Estoy enfocado en lo grupal, más allá que me pone muy contento el aspecto personal", dijo en conferencia de prensa quien convirtió once veces en lo que va de la Superliga y está a uno de Emmanuel Gigliotti, máximo anotador del certamen.

"Licha" definió a su renovación como "un momento muy importante debido a que no es fácil jugar en un fútbol argentino cada vez más físico y competitivo".

"Estoy agradecido al club, a los dirigentes y a la secretaría técnica a la cabeza, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los hinchas que me apoyan y a mis seres queridos que son los que me sostienen en las malas", afirmó.

López, que estuvo acompañado por el presidente Víctor Blanco y el mánager Diego Milito, manifestó que tratará de "devolver en la cancha toda la confianza que me están dando con la renovación".

"Considero que un jugador necesita de muchas cosas para seguir en un club y entregarse al cien por ciento. Yo en un momento no sabía qué podía pasar en diciembre y lo dije. Necesitaba sentirme comprometido y seguro como me siento ahora para seguir en la institución", expresó.

López, de 35 años, reconoció que al extender su vínculo está "entregando el ciento por ciento para perseguir sueños hasta el final de mi carrera".

Por último, hizo hincapié en que no se desarme el equipo en el próximo mercado de pases: "Creo que es fundamental que todo el plantel pueda mantenerse hasta que termine el torneo".