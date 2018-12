Crece la expectativa: Boca ya está en Madrid y River Plate viaja a su encuentro

El plantel de Boca ya está en Madrid, mientras que el de River está en viaje, para afrontar la final de la Copa Libertadores en el estadio "Santiago Bernabéu", al tiempo que se conoció que habrá dos "Fan Zones" para los hinchas que no puedan presenciar el cotejo.

Boca llegó ayer a la tarde de Madrid a la capital española, luego de 12 horas de viaje, con una temperatura de 10 grados y fue recibido por gran cantidad de hinchas al alojarse en el hotel Eurostars Suites.

En el viaje los jugadores estuvieron acompañados de varios familiares, y así por ejemplo en las redes sociales se pudieron observar fotos de Pablo Pérez, Emanuel Mas, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara y Esteban Andrada con sus esposa e hijos. A su vez, Leandro Magallán y Cristian Pavón también viajaron acompañados por sus hermanos y así se vieron en las fotos.

La idea del entrenador Guillermo Barros Schelotto es entrenar desde hoy en el predio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

Ayer, River Plate entrenó y viajó

River partió ayer a Madrid en un vuelo charter luego de haberse entrenado en el estadio Monumental, para así poder tener un día más de práctica.

De buen semblante, varios futbolistas, entre ellos Gonzalo Martínez, Rodrigo Mora y Juan Fernando Quintero, hasta subieron fotos desde adentro del avión a sus redes sociales.

Más temprano, los futbolistas habían realizado una entrada en calor mientras para que luego el entrenador Marcelo Gallardo dispuso que se llevaran a cabo ejercicios físico-técnicos en cancha reducida, pero sin dar indicios del equipo que jugaría el domingo en el estadio del Real Madrid.

Una vez en Madrid, los jugadores se hospedarán en el hotel Eurostars Tower mientras que se entrenarán en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.

Dos "Fan Zone", por separado

Como si fuera un evento de un Mundial de Fútbol, los hinchas de Boca y River tendrán sus "Fan Zone", para cada uno, y así podrán seguir las alternativas del partido aquellas personas que no estarán en el "Santiago Bernabéu".

Las "Fan Zone", ubicadas en las cercanías del estadio del Real Madrid, "están preparadas para ofrecer a los seguidores de cada equipo un espacio de encuentro y entretenimiento antes del partido de 9:00 a 16:30 hora local".

A través de la página web, la Conmebol indicó que la apertura de las puertas del Estadio para el público será a las 17:30 de Madrid.

Rafael Di Zeo estaría presente

El líder de la barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, fue autorizado por la Justicia a salir del país, tras el pedido que efectuó para poder viajar a España y poder presenciar la final de la Copa Libertadores entre el "xeneize" y River.

Di Zeo, a quien se lo vio ordenando la salida del micro de Boca rumbo a Ezeiza, pidió una autorización porque tenía algún recelo sobre el "derecho de admisión" que pesa sobre él en Argentina, según confirmaron fuentes judiciales.

Si bien Di Zeo podrá llegar a España, la policía podría negarle el ingreso al estadio "Santiago Bernabéu", aunque eso no le impediría seguir las alternativas del partido en el "Fan Zone".

La presentación fue realizada ante el Tribunal Oral Federal 8, en donde se tramita una causa en la que Di Zeo está acusado de encubrir a otro "barra" con pedido de detención por haber participado en un secuestro.

En el escrito Di Zeo pidió autorización para ausentarse del país entre el 7 y el 12 de este mes, y además le explicó a la Justicia que se hospedará en el Hotel Splendid, ubicado en la Gran Vía 15.

Incluso el fiscal Marcelo Colombo no objetó lo que determinó la jueza Namer, dado que sobre Di Zeo "no pesan los riesgos de que se fugue o que entorpezca la causa si sale del país". Pero además, sobre el líder de "La 12" no hay pedidos de detención o de identificación en otros procesos.

Si bien sobre Di Zeo pesa una restricción para ingresar a los estadios en el país por las condenas y las causas judiciales que tiene por hechos de violencia, la prohibición no rige en el extranjero, aunque se podría extender.

En octubre pasado, cuando Di Zeo fue autorizado a viajar a Brasil la Conmebol -que también organiza la final de la Copa Libertadores- le prohibió el ingreso al estadio del Cruzeiro de Belo Horizonte, por lo que no pudo presenciar el cotejo que terminó igualado 2-2 por los cuartos de final.

Agresión al micro de Boca

La fiscal Adrian Bellavigna consideró ayer que la agresión al micro de Boca previo a la segunda final de la Copa Libertadores "fue un hecho gravísimo" y consideró que el único detenido por el caso se expone a penas de hasta seis años de prisión.

La titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 6 indicó que quienes realizaron el operativo "deberán explicar por qué no se puso una valla" en la esquina de Libertador y Lidoro Quinteros, donde fue apedreado el ómnibus que traslada al plantel "xeneize".

"Hay un detenido y varias personas identificadas. No es fácil lograr esto, se necesitan muchas certezas para confirmar las responsabilidades de las personas. Eso surge de mucho trabajo de la gente del Ministerio Público Fiscal", afirmó.

Matías Sebastián Nicolás Firpo, que quedó "imputado por cometer varios delitos durante los incidentes ocurridos contra el ómnibus del equipo del club Boca", se expone a penas que van de dos a seis años de prisión, según indicó Bellavigna.

La fiscal, que en las próximas horas le tomará indagatoria, no descartó que "quede detenido", aunque remarcó que eso lo decidirá la jueza, en referencia a María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28.

A su vez, evitó responder a las críticas del presidente Mauricio Macri limitándose a comentar que "él es funcionario y yo, judicial".

Por último, indicó que todavía no recibió las modulaciones de la frecuencia policial que trasladaba al micro y por ahora informó que no se piensa citar a ningún funcionario público que haya estado vinculado al operativo policial.