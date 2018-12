Braña, con molestias, es duda en Estudiantes

El volante Rodrigo Braña no se entrenó junto a sus compañeros por segundo día consecutivo debido a una molestia muscular y es la gran duda en el equipo de Estudiantes de La Plata para cerrar el año este sábado ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 15 de la Superliga Argentina de Fútbol.

En cambio, el que ya está a disposición del entrenador es Iván Gómez, quien cumplió la fecha de suspensión. En caso de no recuperarse Braña el propio Gómez será su reemplazante, mientras que si el "Chapu" se recupera jugará junto al juvenil y ahí el DT Leandro Benítez deberá decidir quién pierde la titularidad.

El mediocampista mendocino Fernando Zuqui habló con la prensa y se refirió al encuentro contra el equipo de Jorge Almirón: “Va a ser un partido para estar con la mayor concentración posible porque enfrentamos a un equipo que intenta jugar mucho al fútbol".

“Esto es un grupo y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Cuando me toca jugar trato de dar lo mejor y cuando no, sumo desde donde estoy. Estamos muy contentos y vamos a conseguir cosas importantes en un futuro", reflexionó el mendocino sobre su actualidad.

El volante indicó también que "no es tiempo de balances" porque "queda un partido importante y hay que buscar los tres puntos".

En otro orden hoy participó de su primera práctica de fútbol el colombiano Edwar López, que se incorporó al club por una temporada a préstamo, procedente del Atlético Huila de Colombia.