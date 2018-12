Racing doblegó a Talleres en Córdoba y escapa

La punta es de uno solo. Es de Racing. Club de Avellaneda, equipo que no siente la presión de sus perseguidores y se escapa en la punta de las Superliga de fútbol.

"La Academia" del "Chacho" Coudet plantó bandera en Córdoba, venciendo 3 a 1 a Talleres y acrecienta la ilusión de sus hinchas con fútbol, puro fútbol. Pudo haber goleado, apretó los dientes al final, pero dejó en claro que por algo está arriba.

Por algo ya se aseguró terminar el año como líder del certamen, porque no sólo tiene una idea clara de juego, sino que está convencido del libreto que le bajan, y eso lo convierte en un rival fuerte, en lo físico, en lo mental, en lo futbolístico.

El primer tiempo fue una muestra de que por algo no se cae de la cima. Porque salió con absoluta autoridad, no se comió ni medio eso de ser visitante en Córdoba, jugó como si hubiese estado en Avellaneda. No fue casual que haya abierto el partido cuando apenas iban dos minutos de juego.



La presión alta de "Licha" López, y la astucia de Cristaldo le permitieron a Centurión aparecer por el segundo palo para mandarla adentro. Escenario ideal.

La voracidad de Racing por ir al frente fue descomunal en ese primer tiempo casi perfecto. Y hay que darle la derecha al técnico, que suele ser consecuente con su discurso: porque juntó a Centurión con Zaracho y Pol Fernández, tres volantes ofensivos bien ofensivos, porque la pelota viajó por el piso, porque le inyectó a Cristaldo una fe de hierro pese a que no emboca una (casi la mete de cabeza), pero que demostró que eso de que le interesa más asistir que meterla no fue humo: el "Churry" se la dio a "Centu" para el 1-0, le hicieron el penal para que Licha López clavara el 2-0 y siempre la bancó bien de espaldas. Pero no sólo brillaron los ofensivos, porque atrás hubo un laburo sólido.

En el complemento, apareció nuevamente Lisandro López para poner el tercero tras un buen pase de Guillermo "Pol" Fernández y Talleres se fue con dignidad a buscar cambiar su suerte.