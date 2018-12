El Verde no jugó un buen partido pero igualó con Gimnasia (J) y quedó como único puntero

Un deslucido Sarmiento empató ayer a la tarde con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 1 a 1, en la continuidad de la 12da. fecha de la Primera B Nacional.

El conjunto que conduce el entrenador Iván Delfino sintió mucho las ausencias de jugadores importantes, prácticamente no creó casi ninguna opción de gol y por eso no pudo ganar en el estadio "Eva Perón". No obstante, con el empate al Verde le alcanza para estar en lo más alto de las posiciones.

Ignacio Sanabria, a los seis minutos del segundo tiempo, abrió la cuenta para los jujeños con ayuda del defensor Wilfredo Olivera; e igualó Nicolás Miracco de penal, a los 25 también de esa segunda parte. El encuentro fue arbitrado por Nazareno Arasa, quien expulsó a Sebastián Sánchez (24m.ST) en la visita y a Olivera (27m.ST) en el local.

En el trámite de las acciones, el choque entre el Verde y el Lobo jujeño arrancó parejo. Ya como una marca registrada, Sarmiento se plantó en el campo de juego agrupándose bien en el fondo y tratando de hacerse del balón para salir rápido por las bandas o con un pelotazo.

Claro que para recibir a Gimnasia (J), el equipo de Delfino tuvo tres bajas importantes. Sin Garnier, Cólzera ni Orsini, el Verde se tuvo que readaptar a otro estilo de juego. Con Orsini en cancha hay muchas cuestiones que se simplifican. El "9" que ayer no estuvo aguanta bien casi todos los pelotazos que le tiran pero con Miracco, su reemplazante, la historia es distinta.

Lo cierto es que en los primeros tramos del juego el Verde no pudo armar su circuito de asociaciones. Lo intentó, algunas conexiones se dieron pero reinaron las imprecisiones y por eso a Sarmiento le costó muchísimo llegar al arco defendido por Carlos De Giorgi.

En esos 45 iniciales, el local solo contabilizó un remata de larga distancia de Nicolás Castro y algún centro con rosca del pibe Martín García. No mucho más. El cero a cero de esa primera parte fue justo. Ambos equipos tuvieron más empuje que ideas, más precauciones que creatividad y con esas tendencias se fueron al descanso.

En el complemento, el partido tuvo mayores emociones. Un baldazo de agua fría despertó al conjunto de Delfino cuando a los seis minutos llegó el tanto para los jujeños.

Tras un pelotazo cruzado, que pasó a toda la defensa de Sarmiento, el balón superó la marca de Martín García y cayó en los pies de Ignacio Sanabria. El delantero del Lobo controló bien y metió un centro por abajo fuerte, que rozó en Wilfredo Olivera para desconcertar a Manuel Vicentini y terminar en el fondo del arco. Fue gol del Lobo.

Ante el tanto de Gimnasia, Delfino respondió con un cambio. Metió a Sergio Quiroga y sacó a Farré para intentar generar más juego. Y por momentos funcionó aunque el "Checho" también estuvo un tanto impreciso. Lo cierto es que si hay algo que a Sarmiento no se le puede cuestionar es la actitud. El equipo siempre va para adelante, como puede y como le sale, pero va. Y esa insistencia volvió a tener su premio.

Con David Depetris también en cancha, el Verde lo buscó por arriba. Y a los 25, tras un lindo centro de Villalba, Depetris cayó en el área por un claro agarrón de Sebastián Sánchez, el árbitro cobró penal y además le sacó la segunda tarjeta amarilla al defensor del Lobo que derivó en su expulsión. Desde los doce paso, Miracco se hizo cargo de la ejecución; y con un soberbio derechazo cruzado, rasante, puso el 1 a 1 parcial.

A los tres minutos de haber logrado la igualdad, Wilfredo Olivera vio la roja directa luego de que el árbitro viera un supuesto codazo. Con esa baja los dos quedaron con diez y el partido se hizo de ida y vuelta. Impreciso, mal jugado pero emocionante y abierto hasta la última jugada.

El pitazo final dejó una sensación rara. Por un lado, Sarmiento volvió a demostrar sus limitaciones para crear juego pero aun con el empate logró extender su invicto a doce partidos y el punto le alcanzó para convertirse en el único líder del torneo.