Iván Delfino: "Lo de hoy no fue bueno"

Al entrenador de Sarmiento Iván Delfino no le gustó para nada el rendimiento de su equipo. Esa disconformidad se sintió claramente cuando el DT del Verde dialogó con los medios locales al finalizar el partido frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El director técnico señaló: "Vi el partido que todos vimos, creo que no fue un buen encuentro. Fue un partido malo, trabado, peleado. Más allá de las ausencias (Garnier, Cólzera y Orsini), creo que nos está faltando una vuelta de rosca como equipo. Pero bueno, hay que seguir trabajando".

Sobre lo ocurrido en el "Eva Perón", agregó: "Nosotros tomamos los recaudos necesarios para superar a nuestros rivales y al mismo tiempo para que no nos lastimen. A veces esto se logra y otras veces no. A veces esto queda plasmado en el resultado y otra veces no".

"Es cierto que lo de hoy no fue bueno pero siempre hay cosas positivas para rescatar y en este caso creo que es bueno mantener el invicto. La intención es terminar el año de la mejor forma posible y ojalá que sea con un triunfo", finalizó el DT.

Para Guillermo Farré "fue un partido difícil"

El volante del Verde Guillermo Farré también se detuvo ante la prensa y señaló: "Creo que hicimos un partido aceptable. Ellos vinieron a proponer su juego también, fue un partido difícil, pero bueno, creo que el empate nos sirve".

Añadió: "En el segundo tiempo se nos complicó un poco, primero por el gol de ellos y cuando lo empatamos se nos volvió a complicar por la expulsión de Wily (Olivera). La ansiedad por querer ganarlo nos llevó a cometer algunos errores también".

Por último, "Guille" apuntó: "Nunca pudimos sacar una clara diferencia, pero bueno, terminamos empatando y sumando un punto que termina siendo importante. El plantel está bien, estamos todos comprometidos y esa unión es la que nos está dando buenos resultados. Es un torneo largo en el que estamos punteros. Cada partido es una final".

"No nos tenemos que enloquecer", dijo Castro

El buen volante Nicolás Castro sostuvo: "Sabíamos que era un partido que teníamos que ganar, porque jugábamos de local y porque con la victoria podíamos sacar un poquito más de ventaja. Creo que hoy (por ayer) perdimos dos puntos más que nada por ser local".

"Creo que al final del campeonato este punto va a valer pero bueno, todavía falta bastante, no nos tenemos que enloquecer. Con el correr de los partidos los equipos nos van conociendo un poco más y hoy se notó eso. Nos van tomando la mano", completó.

Para cerrar, dijo: "Tenemos que dejar la vida en el último partido, frente a Santamarina, allá en Tandil, para terminar el año de la mejor forma. Esa es la idea y con ese objetivo vamos a trabajar la semana que viene".

Martín García: "Me hubiese gustado haber logrado un triunfo"

El pibe Martín García la rompió en su debut. El marcador de punta por la derecha tuvo un partido bárbaro y esa alegría también se notó al ser consultado por los medios. Sobre el momento que le tocó atravesar, dijo: "La verdad que esperé esto durante mucho tiempo, se me dio pero también me hubiese gustado haber logrado un triunfo".

"Entre jueves y viernes me di cuenta de que iba a estar en el equipo titular y la verdad que no lo podía creer. Muy contento pero bueno, te repito que me hubiese gustado haber logrado un triunfo. Esperaba tocar la primera pelota para sentir confianza. Se dio así, después pasé mucho al ataque y en el segundo tiempo tuve que pasar menos por la expulsión de Wilfredo", finalizó.