Colón y Belgrano abrieron la fecha con un entretenido empate

Colón de Santa Fe y Belgrano de Córdoba, en zona de descenso, empataron anoche 1-1 en el encuentro que abrió la realización de la decimocuarta fecha de la Superliga de fútbol.

El conjunto "sabalero", dirigido en forma interina por Esteban Fuertes, abrió la cuenta por intermedio de Leonardo Heredia, a los 28 minutos de la primera mitad. En ese mismo período, casi sobre los 43m., el elenco "celeste" estableció la paridad con una conquista de Matías Suárez.

Con este resultado, el equipo santafesino llegó a las 16 unidades en la clasificación y acumuló su cuarto empate consecutivo. Por su lado, el conjunto cordobés todavía no ganó como visitante en el certamen, condición en la que lleva tres epates y cuatro derrotas. Y también figura en zona de descenso

Colón llevó la iniciativa en el arranque en el marco de un encuentro que resultó atractivo por lo que propusieron ambos.

En ese contexto, el equipo ‘sabalero’ fue algo más en la media hora inicial y se puso en ventaja a los 28m., con un potente remate de Heredia, que dejó sin asunto al arquero Rigamonti.

Se rearmó el elenco cordobés y pudo establecer la igualdad, en una maniobra que tuvo como protagonista directo al mejor jugador de la escuadra del DT Osella. El delantero Suárez (quien había sido atendido previamente por un golpe en la nuca y parecía sentido) apareció para definir con categoría y puso el 1-1.

En la segunda etapa, el ritmo decreció, Belgrano fue conformándose con el empate y a Colón le costó marcar superioridad, porque no tuvo fluidez en el traslado.

Inclusive, el equipo local dejó huecos en su bloque defensivo y se expuso a réplicas que lo pudieron haber incomodado más. Como esa jugada, a los 28m., cuando Suárez cedió a Sequeira y el disparo del ex Central Córdoba de Santiago del Estero se fue por arriba del travesaño.

Los minutos finales transcurrieron entre la lluvia, además, pero a esa altura, los dos conjuntos parecían resignados al empate que -finalmente- fue el resultado que mejor le cayó al desarrollo.