Newell's sumó de a tres como local, ante Patronato (P)

La decimocuarta fecha de la Superliga Argentina de fútbol de primera división tuvo anoche su segundo encuentro, y en su estadio "Marcelo Bielsa", el elenco de Newell's Old Boys de Rosario derrotó 1 a 0 a Patronato de Paraná, El conjunto "leproso", que venía de quedarse sin entrenador por el alejamiento de Omar De Felippe, chocó con los de Mario Sciacqua, también muy necesitados en torno a la lucha por no descender.

Y todo comenzó con un clima muy picante en Rosario ya que la parcialidad local colgó banderas de reprobación por el presente del equipo. Sin embargo, Newell's pudo recuperarse e imponerse por la mínima diferencia al "Patrón".

Héctor Fértoli, cuando transcurrían jugados 10 minutos de la etapa complementaria, marcó el único tanto que tuvo el partido y hundió todavía más a la escuadra de Entre Ríos, que no levanta cabeza y parece irremediablemente condenado al descenso.

En cuanto al conjunto rosarino, volvió a marcar después de 333 minutos. Todo esto en un contexto muy bravo, sobre todo para los jugadores, porque al técnico (Bidoglio, interino), no daba para insultarlo.

En una situación muy extraña, al salir a la cancha los jugadores se encontaron con banderas amenazantes por parte de los hinchas. El referí, Andrés Merlos, demoró casi diez minutos en darle arranque al partido porque reglamentariamente no puede desarrollarse el juego con incitaciones a la violencia.

También, el recuerdo no muy lejano de la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina ante Central estaba vigente en el ambiente súper pesado, potenciado porque el Canalla llegó a la final del certamen.

Todo eso expuso a un Newell's nervioso que se tradujo en imprecisión y algunas desconcentraciones. Igual, surgió un espíritu colectivo, un impulso desde el amor propio, el orgullo personal, que con el correr de los minutos se impuso en dominio, no apabullante, sí lo suficiente para exigir a Bértoli.

En ese escenario, Newell's, con buenas iniciativas de Formica, fue superior ante un Patrón que dio ventajas defensivas y que, pese a los pocos recursos individuales, se las ingenió para exigir a Aguerre. Además, el entrerriano desperdició chances claras.

El gol de Fértoli, tras buena acción previa de Figueroa, además de un tremendo alivio, representó un acto de justicia. Patronato, hundido en el descenso, rescató de su voluntad la fuerza necesaria para llegar con peligro. Y todos, pero todos eh, los corazones leprosos se alteraron sobre el final cuando Sperduti remató de volea: la respuesta de Aguerre evitó que volvieran a sacar los trapos.