El clásico tucumano escribirá el primer capítulo de su historia en la Superliga Argentina

Más de 30 años tuvieron que pasar para que los tucumanos puedan disfrutar de un clásico entre Atlético Tucumán y San Martín en la máxima categoría del fútbol argentino, espera que llegará a su fin hoy cuando estén frente a frente por primera vez en la Superliga.

El encuentro de la fecha 14, al que sólo asistirán hinchas de Atlético Tucumán porque no se permite la presencia de simpatizantes del equipo visitante, comenzará a las 19.20 en el estadio Monumental José Fierro, el árbitro será Fernando Rapallini y televisará Fox Sports Premium.

Alrededor de 1.100 efectivos serán destinados al operativo de seguridad que comenzará varias horas antes y tendrá tres anillos de control, según anunció el secretario de Seguridad de la provincia, Luis Ibáñez.

En Atlético Tucumán recuperan la titularidad Juan Mercier, Luis Rodríguez, Rodrigo Aliendro y Mauro Matos, quienes fueron cuidados en el partido contra Belgrano, que terminó con triunfo tucumano por 3 a 1, para que lleguen descansados al clásico.

Ese triunfo le permitió a Atlético llegar a 28 puntos y quedar a dos unidades del puntero Racing (30), por lo que un triunfo en el clásico le permitirá ser líder de la Superliga al menos hasta el lunes, cuando el conjunto de Avellaneda visite a Talleres, en Córdoba.

El arquero de Atlético Cristian Lucchetti participó en varios clásicos tucumanos amistosos pero el de mañana será el primero que juegue por los puntos y también puede ser el último que lo tenga como protagonista por lo que aseguró: "Trataré de disfrutarlo y ojalá logremos el triunfo".

"Todos sabemos que los clásicos son especiales pero este en particular se lo vive con mucha intensidad por la pasión de los hinchas", sostuvo Lucchetti, quien con 40 años será mañana el jugador más experimentado en el campo de juego.

San Martín no pudo derrotar la fecha anterior a Colón y por eso se mantiene en la zona de descenso en la tabla de promedios, pero pese a eso el técnico Walter Coyette quedó conforme con el rendimiento del equipo y repetirá la formación inicial.

Para el conjunto de La Ciudadela el objetivo es doble porque en caso de ganar en casa del clásico rival saldrá por primera vez desde que comenzó el torneo de la zona de descenso y podrá redondear un buen cierre del semestre.

Si bien San Martín no tendrá el apoyo de sus hinchas en el Monumental, el capitán del equipo, Claudio Bieler, minimizó los efectos de esa situación al sostener que "en la cancha somos 11 contra 11 y los de afuera no juegan".

"Ellos seguramente armarán la fiesta, pero nosotros estamos mentalizados que vamos a jugar una final y nos preparamos para encarar el partido de la mejor manera, con la confianza y esperanza de sumar los tres puntos”, señaló el delantero en declaraciones difundidas por el departamento de prensa del club.

Si bien ambos equipos se enfrentaron en Primera División cuando se disputaron los viejos campeonatos nacionales hace más de tres décadas, es la primera vez que chocarán en la máxima categoría desde que se reestructuraron las competencias organizadas por la AFA en 1986.



Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral y Matías Abero; Guillermo Acosta, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro y David Barbona; Luis Rodríguez y Mauro Matos. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín: Jorge Carranza; Hernán Petryk, Rodrigo Moreira, Lucas Acevedo y Maximiliano Martínez; Emiliano Purita, Adrián Arregui, Alberto Costa y Matías García; Luciano Pons y Claudio Bieler. DT: Walter Coyette.