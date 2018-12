"El panorama financiero de Sarmiento es complicado pero nada que no se pueda solucionar", dijo Fernando Chiófalo

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiófalo, habló de los principales temas de actualidad. En la charla exclusiva con Democracia, el máximo dirigente de la entidad verde opinó del River - Boca, de la violencia en el fútbol y brindó algunos detalles de la situación financiera por la que hoy le toca atravesar al club que preside.

Entre buenas y malas noticias, el presidente del Verde destacó el gran momento deportivo por el que atraviesa el equipo en la B Nacional. Hubo lugar para la charla futbolera y también para recordar el ascenso a la Primera división.

Cuando llegamos a primera pasamos de 1500 socios a 10 mil y hoy estamos entre los tres mil y cuatro mil socios. Estamos hablando de uno de los ingresos más importantes de la institución.

Hoy los resultados son muy buenos. ¿Es una mirada Bilardista? dámela, salgamos campeones y ascendamos. No me importa. Creo que en el fútbol no hay secretos. Menotti salió campeón del mundo y Bilardo también. ¿Quién tiene la razón?

- ¿Cuál es tu reflexión sobre el River-Boca que se va a jugar en Madrid?

- La realidad es que esto arranca con un operativo mal hecho. De todas maneras, como dirigente del fútbol también tengo que decir que estas cuestiones vienen pasando desde hace mucho tiempo. De hecho, la llegada y la salida nuestra en Tucumán, en la final del torneo pasado, fue un poco así. No fue con piedrazos pero la violencia fue parecida. No pasó nada y quizás si hubiese pasado algo habría que ver la herida del jugador para que el hecho se conozca. ¿Se entiende?. Lo que quiero decir es que las piedras al micro de Boca es una situación que se venía viviendo. Creo que ya sería el momento de que se vengan cambios en el fútbol argentino.

-¿Estás de acuerdo con la resolución que se tomó?

- Son muchos temas para evaluar, me cuesta mucho dar una opinión. Las denuncias que hicieron los clubes, las defensas. Es difícil. Sí creo que deportivamente los partidos se tienen que jugar en la cancha. Me cuesta responder a tu pregunta porque la realidad es que hay que analizar bien el caso, el reglamento, son muchos detalles. Sinceramente me cuesta dar una opinión. Lo que sí te puedo decir es que esta situación le saca ganas a todos los que amamos el fútbol. La violencia es un problema que viene de muchos años, tiene que ver con la relación de los dirigentes con los barras, en fin, son muchas cuestiones.

- La erradicación de la violencia pareciera ser algo imposible.

- Hoy, sí. Porque además de los dirigentes deportivos están los dirigentes de seguridad. Por ejemplo, el dirigente de un club no puede meter un derecho de admisión, tiene que estar para otras cosas, el derecho de admisión lo tiene que poner el personal que se encarga de la seguridad. Para eso están los organismos de seguridad.

- ¿Qué lugar ocupan en todo esto los intereses políticos?

- El fútbol también es un negocio que abarca muchos intereses, uno de ellos es lo político. En este caso hay que pensar por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Pero repito que todo esto comienza con un error muy grosero del operativo de seguridad. A partir de ahí arrancaron los problemas. Cómo un colectivo con la delegación visitante se puede chocar con la parcialidad local. En este fútbol y en esta sociedad está claro que esto puede pasar y pasó. Me acuerdo en el 2004, llegando a la cancha de Atlanta, quedamos en la hinchada de ellos y nos empezaron a mover el micro. Una locura. Y te estoy hablando de 2004. Hace muy poco.

- ¿En qué situación se encuentro Sarmiento hoy? Arrancando desde lo financiero.

- Estamos un tanto complicados por la situación del país, algo lógico, que nos complica a todos los clubes. A pesar de la situación hemos podido avanzar en varios proyectos, estamos refaccionando el gimnasio donde se practica vóley, seguimos avanzando con tareas de nivelación en las canchas del centro de entrenamiento, estamos trabajando en la canchas de tenis y seguimos con las tareas de mantenimiento de siempre. Las ambiciones siguen siendo las mismas que años anteriores pero hay complicaciones lógicas, por ejemplo, los derechos por televisación hace tres o cuatro años que no cambian. Es un panorama complicado pero nada que no se pueda solucionar. Cuando llegamos a Primera pasamos de 1500 socios a 10 mil socios y hoy estamos entre los tres mil y cuatro mil. Y estamos hablando de uno de los ingresos más importantes de la institución.

- Es una situación generalizada, de ajuste.

- Claro, cuando tu sueldo no llega a fin de mes, empezás a recortar por algún lado y parece que la cuota social tiene que ver con eso.

- ¿Y desde lo deportivo?

- Desde lo profesional, el fútbol hoy nos está representando como institución, de la mejor manera. En el campeonato pasado terminamos jugando una final y ahora, en este segundo semestre, estamos también en un posición excelente. Creo que hoy por hoy Sarmiento aún no encontró su techo. Estamos creciendo continuamente. La idea es crecer en estructura para poder mantener el buen nivel que venimos logrando en la competencia.



- Sarmiento hoy es uno de los punteros del torneo, es indiscutible el buen momento. Pero como futbolero le pregunto, ¿Le gusta cómo juega el equipo?

- Es contundente, está equilibrado, tenemos la valla menos vencida, estamos invictos y somos uno de los equipos más goleadores del torneo. No sé qué sería jugar bien, el equipo gana, hace goles, no le convierten y repito que es un equipo contundente. En primera creo que Sarmiento ha jugado varios partidos muy bien pero perdíamos; y terminamos descendiendo. Yo estoy muy conforme. Los resultados son muy buenos. ¿Es una mirada Bilardista? dámela, salgamos campeones y ascendamos. No me importa. Creo que en el fútbol no hay secretos. Menotti salió campeón del mundo y Bilardo también. ¿Quién tiene la razón?

- ¿Cómo tomás la aparición de los juveniles?

- No me sorprende, es algo que estaba planificado. El proyecto es el mismo desde hace mucho años, venimos invirtiendo en infraestructura, y tenemos gente capacitada. También hay chicos de Sarmiento que los quiere River, Boca, Talleres, Vélez. Eso es un orgullo muy lindo.

- Lo último, tu recuerdo a cuatro años del ascenso a Primera.

- Hace cuatro años obteníamos el ascenso a Primera. Una fiesta, una alegría enorme y la ilusión de que podamos repetir esa historia. Son momentos impagables, que tienen que ver con el trabajo y con la gestión; y también ocurre que con el paso de los años esos logros se agigantan cada vez más.