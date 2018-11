Colón recibe a Belgrano y Newell’s se enfrenta a Patronato en el inicio de la fecha 14 de la Superliga

Colón de Santa Fe recibe hoy a un necesitado Belgrano de Córdoba mientras que Newell's buscará volver al triunfo cuando se enfrente a Patronato de Paraná en los dos partidos con los cuales se iniciará la decimocuarta fecha de la Superliga.

El primero de los encuentros se jugará a partir de las 19.00 en el estadio Brigadier Estanislao López con arbitraje de Diego Abal y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

Colón de Santa Fe hace cuatro fechas que no gana, con una derrota y tres empates, el último sin goles en su visita a San Martín de San Juan, y el entrenador Esteban Fuertes aguardará por la evolución de Matías Fritzler.

El mediocampista sufrió una dolencia en el partido pasado y, en caso de que no llegue en buenas condiciones, en su lugar ingresaría Adrián Bastía, mientras que en el ataque Tomás Chancalay reemplazará a Nicolás Leguizamón.

Por su parte, Belgrano viene de dos derrotas seguidas, la última por 3 a 1 como local frente a Atlético Tucumán y necesita sumar de a tres ante Colón ya que se encuentra en zona de descenso.

El técnico Diego Osella aún no confirmó el equipo, pero se estima que el futbolista Martín Rivero entrará al elenco titular en lugar de Juan Brunetta.

Newell’s y Patronato protagonizan un duelo de necesitados

El conjunto de Rosario será local del elenco de Paraná en el estadio Coloso Marcelo Bielsa a partir de las 21.15 con Andrés Merlos como árbitro principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Newell’s viene de tres partidos sin victorias y en la última jornada cayó por 1 a 0 en su visita a Aldosivi en Mar del Plata, lo que desencadenó la salida del entrenador Omar De Felippe, por lo cual el equipo será dirigido por Héctor Bidoglio interinamente.

Según se supo, los dirigente del club de Rosario ya iniciaron gestiones por Eduardo Domínguez, quien hace algunas semanas se desvinculó de Colón de Santa Fe aunque también está en carpeta el nombre de Sebastián Becaccece, actual técnico de Defensa y Justicia.

En cuanto a lo futbolístico, Bidoglio no podrá contar con el mediocampista Hernán Bernardello, quien no estará a disposición por sufrir una sinovitis en el tobillo derecho y en su lugar podría entrar Braian Rivero o Julián Marcioni.

Por su lado, Patronato de Paraná hace tres jornadas que no gana ya que acumula dos empates y la derrota de la fecha pasada como visitante frente a Boca por 1 a 0. El técnico Mario Sciacqua no hará cambios, por lo cual jugarán los mismos once que salieron a disputar el partido en la Bombonera.



Probables formaciones

Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles de los partidos Colón-Belgrano y Newell’s-Patronato que se jugarán mañana en el inicio de la decimocuarta fecha de la Superliga.

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia, Franco Zuculini, Matías Fritzler o Adrián Bastía, Marcelo Estigarribia; Javier Correa y Tomás Chancalay. DT: Esteban Fuertes.

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Matías Nani, Hernán Menosse, Sebastián Luna; Federico Lértora, Maximiliano Lugo, Leonardo Sequeira, Gabriel Alanís, Martín Rivero; Matías Suárez. DT: Diego Osella.

Newell´s: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo; Julián Marcioni, Jerónimo Cacciabue, Braian Rivero o Julián Marcioni, Héctor Fértoli, Mauro Formica; Luis Leal. DT: Héctor Bidoglio (interino).

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Agustín Sandona, Renzo Vera, Bruno Urribarri; Damián Lemos; Mauricio Sperduti, Santiago Briñone, Gabriel Carabajal. Lautaro Comas; Facundo Barceló. DT: Mario Sciacqua.