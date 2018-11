La AFA anunció que le ofrecerá a Scaloni un contrato hasta la Copa América de Brasil 2019

El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, anunció ayer durante la Asamblea Extraordinaria de dirigentes que le ofrecerán al entrenador Lionel Scaloni un contrato hasta la Copa América de Brasil 2019.

"Es importante saber qué queremos para todas nuestras Selecciones. Hemos visto el trabajo de Lionel Scaloni y, en consecuencia, vamos a ofrecerle su continuidad hasta la Copa América", explicó Tapia, que además presentó con un video y un dossier, el proyecto de Selecciones nacionales de 2018 a 2028.

En la letra chica del ofrecimiento, habrá una potencial extensión del contrato de Scaloni por un año más, hasta 2020, que dependerá no solo de los resultados sino del seguimiento del Plan Estratégico.

Scaloni había asumido interinamente en el elenco nacional tras la salida de Jorge Sampaoli, luego del Mundial de Rusia 2019, y en los seis partidos que dirigió al equipo argentino obtuvo cuatro victorias, un empate y una derrota.

Los triunfos fueron frente a Guatemala por 3 a 0, con Irak por 4 a 0 y dos ante México (ambos por 2 a 0) en la última fecha FIFA mientras que también hubo un empate sin goles frente a Colombia y la única derrota fue con Brasil por 1 a 0.

En su estadía como entrenador interino, Scaloni convocó a 41 jugadores en las diferentes citaciones y uno de los que regresó al conjunto nacional fue el arquero Sergio Romero, quien había sido desafectado por Sampaoli de la lista del Mundial.

"Todos hemos podido ver el cambio que se ha producido en nuestra querida Selección mayor, el trabajo que se viene llevando a cabo. Realmente viene evolucionando favorablemente, todos creo que pensamos diferente a cómo empezó su desempeño en la primera fecha FIFA", explicó Tapia.

Y agregó que la Selección argentina "viene tomando identidad", algo que "todos" querían para el conjunto albiceleste.

El ofrecimiento, incluirá una mejora salarial, a la vez que se definiría la conformación definitiva del cuerpo técnico y también qué pasará con el seleccionado Sub 20, que podría quedar a cargo de Pablo Aimar, de cara al Sudamericano de la categoría en enero próximo.

Tapia, además, anunció que el próximo 1 de enero "por primera vez en quince años", la AFA sólo pagará a un entrenador de la Selección argentina, luego de haber resuelto económicamente las salidas de Edgardo Bauza y Sampaoli.

"Todos debemos tener en claro que el proyecto es lo primero, sin importar que cambie la conducción. A partir del 1° de enero, por primera vez en 15 años, esta Asociación va a dejar de pagarle a más de un entrenador de la Selección Mayor. Rescindimos el contrato con Edgardo Bauza porque entendimos que la situación deportiva ameritaba una decisión. Al contratar a Jorge Sampaoli aún se le adeudaban cuatro meses al cuerpo técnico de Bauza, ocho meses al cuerpo técnico de Martino, de la gestión anterior, y nosotros asumimos el compromiso de pagarles. La semana próxima saldaremos la última cuota de la rescisión del DT Jorge Sampaoli, que en su momento hubiera salido aproximadamente nueve millones de dólares y se logró, mediante una gran gestión, rescindir en u$S 1.350.000 que se pagaron en seis cuotas", sostuvo Tapia.

En un video previo que exhibió ante los 39 asambleístas en el coliseo de Futsal del predio de Ezeiza, Tapia expuso la misión y visión del proyecto de Selecciones nacionales, que principalmente engloba el reposicionamiento a nivel mundial de la camiseta argentina.

"El propósito del plan es generar un proyecto que abarque los aspectos deportivos, organizativos e institucionales de las Selecciones Nacionales, siendo estos tres los pilares estratégicos. Se buscará una identidad futbolística, proponiendo una idea y un estilo de juego similar en todas las selecciones. Desde la Sub 13 hasta la Sub 20 se deberan respetar principios futbolísticos comunes al proyecto. Para ello será importante trabajar sobre la identidad y el sentido de pertenencia en un trabajo interrelacionado entre todos los Cuerpos Técnicos. Se contempla también la elección, el diseño y la construcción de Centros de Desarrollo Técnico para realizar tareas en las distintas regiones del país", publicó AFA en su portal.