Gimnasia y Esgrima La Plata eliminó a River Plate por penales y es finalista

Mientras River sigue espera que el Tribunal Disciplinario de la Conmebol se expida para saber si jugará o no -y dónde y cuándo- con Boca la final de la Copa Libertadores de América, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontó el partido de una de las semifinales de la Copa Argentina contra Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio "José María Minella" de Mar del Plata.

Y prolongando una mala semana para los de la banda roja, el "Lobo" platense lo eliminó por tiros desde el punto del penal (5 a 4) tras empatar 2 a 2 al cabo de los 90 minutos reglamentarios.

Demostrando que en su mente se mantuvo en el Superclásico trunco, el "Muñeco" Gallardo puso en cancha a la alineación que hubiera actuado en su estadio en la segunda Superfinal: ante la ausencia de Borré por suspensión y las lesiones de Ignacio Scocco y Rodrigo Mora, colocó cinco volantes y a Lucas Pratto como único delantero neto.

River presionó en los primeros minutos, dominando posicionalmente el partido. Pero el "Lobo" se mostró bien plantado, dejándole el balón hasta mitad de campo o tres cuartos del mismo, no regaló espacios.

Así, al conjunto "Millonario" le costó traducir avances en ataques. Un cabezazo que contuvo Alexis Martin Arias y un mano a mano en el que el portero atoró a Enzo Pérez, fueron las acciones más peligrosas de la primera media hora del cotejo.

En el esquema riverplatense, resultó clave el cambio de ritmo del "Pity" Martínez. Y al ex Huracán le costó hallarse, volcado sobre la izquierda o bajando a enganchar. Pero a los 29′, con un tiro libre potente que contó con la complicidad de la falla de cálculo del arquero, el talentoso futbolista de los de Núñez puso el 1 a 0 parcial..

Pero a los 33', Franco Armani devolvió gentilezas: Dio un rebote peligroso y Lorenzo Faravelli colocó el 1 a 1, empujando el balón ante el arco vacío.

A esa altura, Martínez ya había levantado el nivel. Y a los 39´ forzó una nueva falta de Guido Bonifacio que provocó la tarjeta roja para el marcador lateral derecho.



Complemento con goles y definición por tiros penales

El ritmo del partido fue creciendo. Al minuto de la segunda parte, Lucas Pratto arrió a toda la defensa de Gimnasia y puso el 2-1, tras dejar en el camino al arquero Martín Arias.

Pero a los 5 minutos, Javier Pinola golpeó con el antebrazo a Coronel dentro del área (Tello debió sancionar penal, porque la pelota ya estaba en juego tras el córner) y el duelo quedó 10 contra 10.

A los 12' Palacios se devoró un gol increíble y a los 14 minutos, Franco Armani volvió a fallar tras un cabezazo fuerte, pero al medio del uruguayo Santiago Silva y el partido quedó 2 a 2, resultado que no se modifó y obligó a la definición con remates desde el punto del penal.

Allí fue más eficaz el equipo platense que dirige Pedro Troglio y que venía de dejar en el camino a Boca Juniors, y se metió en la gran final. Allí lo espera Rosario Central, por cuarta vez finalista de la Copa Argentina, que aún no ha podido ganar el conjunto "canalla", por lo cual surgirá en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza (lugar de la finalísima) un nuevo campeón de la apasionante Copa Argentina 2018.