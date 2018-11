Sarmiento vuelve a entrenar y el técnico Delfino definirá el equipo para el sábado

El plantel profesional de Sarmiento de Junín se prepara para recibir pasado mañana sábado en su estadio "Eva Perón" a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la duodécima fecha del campeonato de la Primera "B" Nacional de fútbol que tiene al conjunto de nuestra ciudad como único invicto y compartiendo el lugar de las posiciones con Nueva Chicago, ambos con 25 unidades.

En la víspera, el plantel del CAS que dirige Iván Delfino entrenó en la cancha 1 del anexo deportivo, realizando un trabajo regenerativo quienes se enfrentaron el lunes a Defensores de Belgrano (terminaron 0 a 0 en el estadio de los capitalinos) y luego algo de fútbol, especialmente tareas tácticas.

Hoy el conjunto verdolaga volverá a practicar y ya el entrenador empezará a definir el elenco que recibirá a los jujeños, este sábado a las 17.05 con arbitraje de Gerardo Méndez Cedro.

El coach deberá definir quien reemplaza al experimentado volante ofensivo Ariel Cólzera, quien sufrió en Belgrano la ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y por eso será baja por todo el torneo.

Sergio Quiroga, Santiago Rosa, David Depetris, Joaquín Vivani, Nicolás Miracco o Gabriel Sanabria podrían ingresar en reemplazo del citado Cólzera, lo cual deberá definir hoy o a más tarde mañana el conductor táctico de Sarmiento.

Además, se espera la recuperación del capitán Luis Yamil Garnier, quien se lesionó en el precalentamiento previo, y del goleador Nicolás Orsini, quienes sufren una contractura en el gemelo derecho y un leve esguince en el tobillo derecho, respectivamente.

Se estima que tanto el defensor como el delantero podrán estar presentes en el partido de pasado mañana, algo que comenzará a develarse hoy, ya que mañana se cerrarán los trabajos y luego el plantel quedará concentrado a la espera del choque ante los jujeños.

La programación

Los partidos que forman parte de la programación de la duodécima fecha, con árbitros designados y horarios confirmados, son los siguientes:

Los Andes-Almagro, mañana viernes a las 20, con el contralor de Pablo Díaz.

Sábado a las 17.05, Sarmiento vs. Gimnasia de Jujuy, Gerardo Méndez Cedro.

A las 19,10, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Instituto de Córdoba, Ramiro López.

Domingo a las 17, Brown de Adrogué vs. Defensores de Belgrano, Lucas Di Bastiano; Quilmes A.C. vs. Santamarina de Tandil, Américo Monsalvo (juez de Florentino Ameghino); y Deportvo Morón vs. Temperley, Lucas Novelli.

Domingo a las 18, Ferro vs. Arsenal de Sarandí, Mariano González.

Domingo a las 19, Atlético Rafaela vs. Platense, Pablo Giménez.

Martes a las 21.05, Chacarita Juniors vs. Mitre de Santiago del Estero, con arbitraje de Luis Lobo Medina.

Recordemos que ya jugaron por esta fecha, Brown de Puerto Madryn 2 vs. Villa Dálmine 2; y Nueva Chicago 1 vs. Agropecuario de Carlos Casares 0.

Brown de Adrogué y Agropecuario no se sacaron ventaja

Brown de Adrogué y Agropecuario de Carlos Casares igualaron ayer sin goles los 42 minutos que restaban para completar el partido que había sido suspendido por lluvia, por la décima fecha del torneo de la Primera "B" Nacional.

Con estos resultados el equipo de Adrogué suma 15 puntos, mientras que el de Carlos Casares 17 unidades.

En su momento, 11 de octubre, el partido debió ser interrumpido debido a una intensa lluvia, por decisión del árbitro Bruno Bocca, y la reanudación constó de dos tiempos de 21 minutos cada uno.