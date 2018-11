"En otro club ya me hubieran echado", dijo Leandro Benítez

Leandro Benítez, entrenador de Estudiantes de La Plata, se refirió a sus primeros meses como entrenador de primera división y aseguró que "tuvimos un buen comienzo que nos ilusionó y después entramos en una etapa negativa que no esperábamos que fuera tan larga. Seguramente en otro club me hubieran echado".

"Hubiese sido muy difícil en otro lado sostener una racha de malos resultados. Con Sebastián (Verón) y Agustín (Alayes) tenemos una relación que nos permite decirnos en la cara las cosas que están bien y que están mal, sin que el otro se enoje. Hay mucha confianza, una relación de mistad y siempre tenemos en claro que lo primero es Estudiantes", agregó el "Chino".

En un extenso mano a mano con "La Revolución del Fútbol", de 221 Radio, señaló que "lo lindo que tiene este club es que estamos todos juntos y tirando para el mismo lado. Recién llevamos cinco meses y sabemos que tenemos que corregir muchas cosas. Nos esforzamos día a día para que el jugador tenga las mejores herramientas".

Benítez confesó que siempre tuvo en claro que quería seguir ligado al fútbol después de retirarse y "en los últimos años me comencé a interiorizar más sobre la táctica. Primero no tenía en claro si ser parte de un cuerpo técnico o cabeza de grupo, se dio así, hoy pienso todo el día en esto, gracias a Estudiantes que me abrió las puertas".

El técnico del "Pincha" habló de su relación con Alejandro Sabella y resaltó que "desde el primer día que asumí me dijo que estaba a disposición para lo que necesite. Es un tipo muy generoso. Para mí su palabra es muy fuerte".

Por último se refirió a todo lo ocurrido en el Ríver-Boca y aseveró que "no puede ser que pasen estas cosas. Hay que entender que todos queremos ganar pero no es algo de vida o muerte. Fue todo una locura, hubo muchos errores y cosas que te dejan dudas. Lo que si estoy convencido que una Copa se gana en la cancha y jugando".