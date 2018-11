Racing: Marcelo Díaz comenzó la recuperación tras ser operado

El chileno Marcelo Díaz, mediocampista de Racing Club, comenzó ayer a la mañana los trabajos de recuperación luego de haber sido operado la semana pasada de una lesión en su rodilla izquierda, dolencia que lo marginará de la actividad hasta la finalización de la presente temporada de la Superliga Argentina de Fútbol.

El futbolista de 31 años, que fue operado el pasado miércoles de un síndrome meniscal de su rodilla izquierda, hizo ayer tareas en kinesiología por primera vez.

Desde el cuerpo técnico y médico de la "Academia" estiman que el jugador chileno tendrá entre 45 y 60 días de recuperación, por lo que se reincorporaría a los trabajos grupales en el inicio de la pretemporada de verano, el próximo 4 de enero.

Respecto del entrenamiento matutino, desarrollado en la cancha auxiliar del Cilindro, los futbolistas del combinado "albiceleste" volvieron a las actividades tras haber tenido libre el lunes, luego del empate sin goles del pasado domingo ante Banfield.

Los jugadores que estuvieron en cancha ante el "Taladro", más el mediocampista Augusto Solari (se recupera una recaída de un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha) y el delantero Gustavo Bou (mejora de un traumatismo en el gemelo izquierdo) realizaron tareas regenerativas.

Luego hicieron trabajos con pelota en espacios reducidos, mientras que el resto del plantel hizo una entrada en calor con tareas de movilidad y pelota.

Los dirigidos por el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet volverán a los entrenamientos mañana, desde las 10, en el Cilindro de Avellaneda, abierto al periodismo, con posterior rueda de prensa de un futbolista.

Sin hinchas

Racing Club visitará a Talleres de Córdoba el próximo lunes desde las 21.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, sin público visitante, en un encuentro válido por la fecha 14 de la Superliga. Al repecto, los hinchas de la "Academia" no podrán asistir a presenciar el encuentro en Córdoba, según confirmaron ayer autoridades del club cordobés, luego de que en las últimas se instalara el rumor sobre la posibilidad de que asistiera la parcialidad ‘albiceleste’.

El presidente de la ‘T’, Andrés Fassi, fue determinante y ayer al mediodía dijo en declaraciones radiales: “El partido con Racing no se va a jugar con visitantes" y deslizó como argumento principal las obras que se realizan en las inmediaciones del estadio mundialista cordobés por el cierre del anillo de Circunvalación de la ciudad capital.

Además, consideró como una imposibilidad la asistencia de los hinchas de la ‘Academia’ el hecho de que el partido se dispute un lunes: "El partido con Racing no se va a jugar con visitantes porque lamentablemente es lunes y hay obras en construcción en las cercanías del estadio", agregó el dirigente al programa radial Esto es Racing.

En ese sentido enfatizó que Talleres proponía jugar sábado o domingo para que puedan venir los visitantes, pero la Superliga no lo dispuso así. "Es una lástima que no pueda venir Racing, nuestra intención siempre fue jugarlo con visitantes", completó el titular de la entidad cordobesa.