River y Gimnasia juegan por la semifinal de la Copa Argentina

River Plate, con la definición de la Copa Libertadores ante Boca Juniors aún pendiente, juega hoy frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en la ciudad de Mar del Plata, por una de las semifinales de la Copa Argentina 2018, cuyo campeón logrará un cupo para la edición 2019 de ese torneo intercontinental.

El partido, que en caso de culminar igualado al término de los 90 minutos tendrá su definición con remates desde el punto penal, se jugará desde las 21.10 en el estadio José María Minella, tendrá como árbitro a Facundo Tello y lo televisará TyC Sports.

El vencedor de esta semifinal jugará la final, con sede a determinar, ante Rosario Central, que en semifinales eliminó a Temperley.

Esta instancia ubica a River en un escenario muy especial, con la tensión emocional que provocó la postergación del ansiado desquite por la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors, en el Monumental, a raíz de la agresión sufrida por el plantel xeneize en su llegada a Núñez.

River tendrá un importante compromiso por la Copa Argentina, certamen del cual es vigente bicampeón y que le puede asegurar su participación en la próxima Libertadores, más allá de lo que suceda con la definición ante Boca.

El adversario de River será Gimnasia, el mismo rival que eliminó en las semifinales de la Copa Argentina 2016, por 2 a 0 con goles de Sebastián Driussi y Lucas Alario, que esta edición se dio el lujo de eliminar a Boca en octavos de final.



Las ilusiones del "Lobo"

A Gimnasia esta instancia no lo podía encontrar en un momento más negativo. El equipo que dirige Pedro Troglio suma tres derrotas consecutivas en la Superliga, en donde figura 18vo. con 14 unidades, y 21ro. en la tabla de promedios.

Para Gimnasia esta instancia es como encontrar oro en el barro, la disconformidad por la mala campaña, la aceptación del propio Troglio de que su crédito "se está acabando" y el miedo de implicarse de lleno en la lucha por no descender, se chocan de frente con una semifinal de Copa Argentina ante River.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, encararía este compromiso con una variante con respecto al equipo que iba a jugar ante Boca el pasado sábado en el Monumental, ingresando el delantero colombiano Rafael Santos Borré, que está suspendido para jugar en la Libertadores.

Borré actuaría con Lucas Pratto en la ofensiva riverplatense, en tanto que Gallardo podría optar por Enzo Pérez o Pablo Fernández en la zona media.

Por el lado de Gimnasia, Troglio continúa en la búsqueda de una formación con variantes. El DT no contará con el defensor Gonzalo Piovi, quien permanece internado tras un golpe que recibió en el entrenamiento previo al partido contra San Martín de San Juan, y busca un reemplazo del central Maximiliano Coronel, quien viene en un muy bajo nivel hace ya algunos partidos, surgiendo con mayores chances el defensor Manuel Guanini.

Asimismo, trabajó la posibilidad de contar con el regreso de Lorenzo Faravelli, quien se infiltraría para ingresar en reemplazo de Juan Cataldi.

Gimnasia y Esgrima La Plata llegó a semifinales al eliminar a Sportivo Belgrano de Córdoba, Olimpo de Bahía Blanca, Boca y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que River venció en las fases anteriores a Central Norte de Salta, Villa Dálmine, Platense y Sarmiento de Resistencia.

Para Gimnasia hay un antecedente positivo en cuento a un partido de instancias definitorias ante River y fue la Copa Centenario 1993/1994 cuando lo venció en la final por 3 a 1 (30 de enero de 1994) con goles de Hugo Guerra, Pablo Fernández y Guillermo Barros Schelotto, marcando Facundo Villalba para River. El DT del equipo platense fue Roberto Perfumo.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Pablo Fernández o Enzo Pérez; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez; Rafaél Santos Borre y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Alexis Martín Arias, Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel o Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Matía Melluso; Maximiliano Comba y Fabián Rinaudo, Lucas Licht, Lorenzo Faravelli, Horacio Tijanovich y Santiago Silva. DT: Pedro Troglio.