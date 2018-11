"Sería muy triste que una final tan esperada se resuelva en un escritorio", advirtió César Menotti

El entrenador César Luis Menotti, que dirigió tanto a Boca Juniors como a River Plate, afirmó ayer que sería "muy triste para el fútbol argentino que la final más esperada se resuelva en un escritorio".

"Me cansan las especulaciones de todos lados. Si en algo nos pusimos de acuerdo siempre con Julio Grondona es en que los partidos se deben definir en la cancha, y pienso lo mismo sobre esto", le dijo Menotti al diario La Capital, de Mar del Plata, sobre la trunca segunda Súperfinal de la Copa Libertadores 2018.

El partido entre River y Boca se postergó el fin de semana anterior, cuando se debía resolver el campeón del máximo certamen del fútbol continental por graves incidentes en las afueras del estadio Monumental, luego del empate 2-2 en la Bombonera.

"Me cansan las especulaciones de todos lados para que se pueda ganar en el escritorio", fustigó el "Flaco".

"Siempre lo hablábamos con Grondona eso de que no se tenía que suspender nada, ningún partido de la B, ni de la C, ni de nada. La verdad que tenía diferencias con él, pero si en algo estábamos de acuerdo era en eso", contó Menotti.

Y sobre el punto fue a contrapelo de lo manifestado públicamente por algunos referentes "xeneizes" como Carlos Tevez y Fernando Gago, al afirmar que seguramente "ni los jugadores de Boca deben querer ganar la Copa en otro lugar que no sea dentro de la cancha".

"Es que sería muy triste para el fútbol argentino que la final más esperada se resuelva en un escritorio. Después, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero el partido hay que jugarlo", remarcó el rosarino que el pasado 5 de noviembre cumplió 80 años, aunque él prefiera que su cumpleaños se lo celebren el 22 de octubre, porque en realidad su padre lo anotó "14 días después del nacimiento".