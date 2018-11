"Lo positivo es que logramos sumar", destacó Iván Delfino

El director técnico de Sarmiento, Iván Delfino, fue autocritico ante la mala actuación de su equipo aunque consideró como "positivo" el punto logrado en la visita de anoche a Defensores de Belgrano.

En rueda de prensa, el DT dijo: "Hoy fue uno de los partidos donde más nos hemos visto superados por el rival. No pudimos nunca asociarnos ni demostrar las cosas buenas que tenemos. Lo positivo es que no habiendo tenido un buen partido logramos sumar. De todas maneras tengo que reconocer que en líneas generales nos han superado".

Agregó: "Arrancamos con algunas adversidades como fue la lesión de Yamil (Garnier). De todas maneras no hay excusas porque no hemos hecho un buen partido. Yamil venía con un problema en el gemelo y en el último minuto de la entrada en calor se resintió".

En el partido también sufrieron algunos problemas físicos Ariel Cólzera y Nicolás Orsini. Al respecto, Delfino señaló: "Ariel tuvo problema en la rodilla y habrá que ver qué tiene; y Orsini también terminó con un problema en el tobillo, pero creo que nada grave".

Por último, indicó: "Pero repito que no tuvimos un buen partido, hemos sido superados por el rival, hay que reconocerlo y ahora hay que volver a trabajar para mejorar lo que hoy hemos hecho mal".