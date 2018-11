Suspenden el clásico entre San Lorenzo y Huracán

El encuentro que debían jugar San Lorenzo y Huracán por la decimotercera fecha de la Superliga, el cual estaba programado para disputarse hoy a las 17.10, fue postergado debido a que se llevará a cabo la Superfinal entre River y Boca, la cual fue suspendida hoy por incidentes en inmediaciones del estadio Monumental.

A raíz de que la final de la Copa Libertadores se pasó para el domingo a las 17.00 y el operativo de seguridad para el clásico entre el elenco de Boedo y el equipo de Parque de los Patricios insume 2.000 efectivos, a la Policía de la Ciudad se le complica brindar servicio en ambos partidos.

Huracán iba a visitar a San Lorenzo buscando su cuarto triunfo consecutivo, pero aún no se dio a conocer cuándo se disputará el encuentro que iba a jugarse en el estadio Pedro Bidegain con arbitraje de Darío Herrera y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

San Lorenzo viene de perder como local ante Atlético Tucumán por 2 a 0 en un partido que había sido postergado en la séptima fecha mientras que antes, por la jornada doce, igualó sin goles frente a Vélez. El elenco de Boedo hace cuatro partidos que no gana y el técnico Jorge Almirón no había definido el equipo ya que aguardaba por las evoluciones de Fabricio Coloccini y Rubén Botta y por el estado del delantero Nicolás Blandi.

En definitiva, la suspensión del clásico es la única modificación que tendrá la jornada de hoy domingo de la fecha 13 de la Superliga por lo que Unión- Vélez (17.10), Aldosivi- Newell's y San Martín de Tucumán- Colón (ambos 19.20) y Racing Club- Banfield (21.30) se jugarán tal como estaban programados.

La fecha se completará mañana lunes con Defensa y Justicia- Tigre y Lanús- Independiente. Esta jornada también tiene postergado el duelo Godoy Cruz- River Plate.