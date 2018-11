Atlético Tucumán superó de visitante a Belgrano y quedó a un punto de Racing

Atlético Tucumán obtuvo anoche un claro triunfo como visitante sobre Belgrano de Córdoba, 3 a 1, en encuentro de la 13ra fecha de la Superliga, y se afianzó en la segunda posición, quedando a un punto del líder Racing, mientras que los locales quedaron en zona de descenso.

Leonardo Sequeira abrió el marcador para Belgrano a los 12 minutos del primer tiempo, de penal, y dieron vuelta el resultado los tucumanos con los goles de Bruno Bianchi (31m. PT), Leandro Díaz (12m. ST) y Luis Rodríguez (37m. ST).

Este partido marcó el regreso del entrenador del ‘Decano’, Ricardo Zielinski, a la cancha del ‘Pirata’, al que condujo por más de cinco años, incluyendo el ascenso del 2011 cuando mandó a la B Nacional a River, y muy buenas campañas luego en Primera División. Por eso le brindaron un homenaje y un muy buen recibimiento.

Los tucumanos tienen ahora 28 puntos, uno menos que Racing (recibirá el domingo a Banfield) y esperan en la próxima fecha a su clásico rival, San Martín.

Los ‘celestes’ sufrieron su segunda caída en fila, quedaron con 11 unidades en el certamen e inmersos en zona de descenso, con un promedio de 1,100, teniendo así la cuarta peor colocación en esa tabla.



Rosario Central cortó la racha y le ganó a Estudiantes (LP)

Rosario Central, con la cabeza en la final de la Copa Argentina, cortó una racha de ocho partidos sin triunfos y le ganó anoche como local a Estudiantes de La Plata por 2 a 1, en la continuidad de la jornada 13 de la Superliga.

Los goles del encuentro, desarrollado en el Gigante de Arroyito y arbitrado por Pablo Echavarría, de floja tarea, fueron obra de Fernando Zampedri (13m PT) y Washington Camacho (35m ST).Para Estudiantes, que a los 40m de la etapa inicial se quedó con diez por la expulsión de Iván Gómez, descontó Lucas Albertengo (41m ST).

El equipo de Bauza, que luego de dejar atrás a su clásico rival, Newell's, espera rival para la final de la Copa Argentina (entre River y Gimnasia LP, que se enfrentarán el miércoles en Mar del Plata), llegó con esta victoria a los 15 puntos (15to). Los platenses quedaron con uno más, 16 (13ro).

En la próxima jornada, la 14ta, Central visitará a Vélez (lunes 3 de diciembre a las 19.20) y Estudiantes recibirá a Lanús (sábado 1 desde las 17.10).

Argentinos perdió ante Talleres

Argentinos Juniors, con el debut de Raúl Sanzotti como entrenador interino, cayó anoche como local frente a Talleres de Córdoba 2 a 0, en la continuidad de la 13ra fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, y comienza a complicarse en los promedios para el descenso.

Junior Arias (10m.PT) y Gonzalo Maroni (2m.ST) marcaron los goles del partido, que se disputó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y fue arbitrado por Facundo Tello.

Por último, cabe recordar que la fecha 13 de la Superliga no tendrá hoy actividad por el partido entre Boca y River. Mañana, jugarán, a las 17.10, San Lorenzo vs. Huracán y Unión vs. Vélez; a las 19.20, Aldosivi vs. Newells y San Martin (T) anteColon; mientras que a las 21.30 cierran Racing Club vs. Banfield.