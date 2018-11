Hoy se juegan tres partidos por la fecha 13 de la Superliga

Hoy habrá actividad en la Superliga Argentina con las disputa de tres partidos correspondientes a la fecha 13. En primer término, Atlético Tucumán buscará un triunfo que le permita acercarse al líder Racing cuando visite a Belgrano de Córdoba.

El encuentro se jugará a partir de las 19.00 en el estadio Julio César Villagra, será controlado por el árbitro Mauro Vigliano e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Belgrano viene de perder por 2 a 1 en su visita a Independiente en la jornada anterior, partido en el que se fue expulsado Juan Quiroga y el técnico Diego Osella pondría en su lugar a Hernán Menosse.

Además el entrenador podrá contar nuevamente con Matías Suárez, debido a que el futbolista logró superar su cuadro de pubalgia y de esta manera regresará al once titular en reemplazo de Miguel Martínez.

Por su parte, Atlético Tucumán viene de vencer como visitante a San Lorenzo por 2 a 0, en un partido que había sido postergado en la séptima fecha de la Superliga, previamente venció como local a Rosario Central por la fecha doce y está a cuatro puntos del líder Racing.

El técnico Ricardo Zielinski haría al menos cuatro variantes tomando como referencia los que comenzaron jugando frente a San Lorenzo y aún no decidió si colocara a Pier Barrios o si mantendrá a José San Román en el once inicial.

Si bien aún no lo confirmó, el entrenador haría los siguientes cambios: Nery Leyes por Rodrigo Aliendro; Ricardo Noir por Juan Mercier; Javier Toledo por Luis Rodríguez y Leandro Díaz por Mauro Matos.

Rosario Central recibe al "Pincha"

Rosario Central recibirá a Estudiantes de La Plata mientras que Argentinos Juniors será local de Talleres de Córdoba en dos partidos válidos por la decimotercera jornada de la Superliga.

El elenco rosarino se medirá ante el conjunto platense a partir de las 21.15 en el estadio Gigante de Arroyito con Pablo Echavarría como juez principal y televisación en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Rosario Central perdió en su visita a Atlético Tucumán por 2 a 1 en la fecha pasada de la Superliga, pero luego se clasificó a la final de la Copa Argentina al derrotar por penales a Temperley y se medirá ante River o Gimnasia y Esgrima La Plata, que juegan el miércoles 28 de noviembre.

El técnico Edgardo Bauza aguardará por la evolución de Alfonso Parot, quien se recupera de una molestia muscular, y si no está en óptimas condiciones, el que ocupará su lugar en el lateral izquierdo de la defensa será Elías Gómez.

En tanto, Oscar Cabezas entrará por Matías Caruzzo mientras que Marco Ruben regresará al equipo titular en reemplazo de Fernando Zampedri y para jugar en lugar de Néstor Ortogoza pelean por un lugar Emmanuel Ojeda y Joaquín Pereyra.

Por su parte, Estudiantes de La Plata empató 1 a 1 con Defensa en el partido que se había suspendido el pasado 22 de septiembre debido a las malas condiciones del clima por la sexta jornada de la Superliga.

En ese encuentro se fueron expulsados Rodrigo Braña y Mariano Pavone, por lo cual el entrenador Leandro Benítez dispondría el ingreso de Franco Sivetti por el mediocampista y la entrada de Francisco Apaolaza por el delantero.

El "Bicho", frente a Talleres

Argentinos Juniors será anfitrión de Talleres a partir de las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona con arbitraje de Facundo Tello y televisación en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.

El conjunto de La Paternal perdió por 2 a 1 como visitante de Tigre en la que fue su quinta derrota seguida y eso desencadeno la salida de Ezequiel Carboni, por lo cual hasta fin de año el elenco lo conducirá Raúl Sanzotti interinamente.

Sanzotti no dio a conocer el equipo que pondrá ya que podría mantener a Nehuén Pérez o poner a Miguel Torrén en la defensa mientras que Mauro Maidana pelearía por un lugar con Kevin Mac Allister.

Por su lado, Talleres igualó sin goles ante Aldosivi en Córdoba y el entrenador Juan Pablo Vojvoda tendrá disponible a Andrés Cubas, quien regresará a la titularidad en reemplazo de Gonzalo Maroni.

En tanto, el técnico no podrá contar con Diego Valoyes, quien sufre una dolencia y en su lugar entraría Junior Arias en la zona de ataque.