Incidentes tras el partido entre All Boys y Atlanta

Serios incidentes, con enfrentamientos entre hinchas y la Policía, y con -al menos- tres personas detenidas y 16 efectivos lastimados fue el saldo de los incidentes que se produjeron ayer en Floresta, a la finalización del partido que Atlanta le ganó a All Boys por 3-2, por la fecha 11 del campeonato de la Primera "B" Metropolitana.

Los disturbios se iniciaron cuando los casi 50 allegados de la entidad de Villa Crespo que ocupaban la tribuna que da espaldas a la calle Miranda intentaron celebrar la victoria con sus jugadores, en el marco de un cotejo que se disputó sin presencia de hinchas visitantes.

Algunos gestos inapropiados y un festejo entendido como “excesivo” de parte de los directivos y allegados a la parcialidad de Atlanta encendió la mecha en los hinchas de All Boys, que buscaron hacer “justicia por mano propia”

Un núcleo de -al menos- 30 barras de la institución 'blanquinegra' ganó la calle Chivilcoy, derribó vallados y buscó acercarse hacia la intersección de Miranda, por donde abandona -habitualmente- cada delegación que hace de visitante en el estadio Islas Malvinas.

De esta manera, distintos móviles policiales salieron al cruce y repelieron los avances de los hinchas/barras que pretendían acercarse hasta la citada esquina de Chivilcoy y Miranda.

Como consecuencia de la refriega que se extendió por 10 minutos -al menos- 16 efectivos policiales resultaron con diferentes lesiones y contusiones, siendo tres de ellos derivados al Hospital Churruca.

Del mismo modo, un simpatizante de la entidad de Floresta recibió un balazo de goma en una de sus piernas y fue atendido en el Hospital Velez Sarsfield, cercano a la cancha.

Fuentes policiales indicaron que hubo “tres detenidos y 16 policías lesionados”, tras los disturbios. A los detenidos se les aplicará el cargo de “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”.

El director técnico de Atlanta, Fabián Castro, comentó el “momento de incertidumbre” que vivieron dentro del vestuario “cuando no sabíamos qué había ocurrido con los demás jugadores que fueron a la tribuna. Nosotros estuvimos encerrados y no vimos nada”, relató.

“Si queremos que vuelvan los (hinchas) visitantes estas cosas no pueden pasar”, sostuvo el D.T. y ex jugador de la entidad de Villa Crespo, que está segundo en la tabla de posiciones con 31 unidades, detrás del líder Estudiantes (33)•

Por su lado, el presidente de All Boys, Fabián Aguirre, expresó que “estos hechos de violencia nos hacen retroceder, evidentemente”.

“No justifico de ninguna manera el intento de agresión a los allegados de Atlanta pero creo que con una mejor intervención policial todo esto no hubiera pasado”, expresó el titular de la entidad de Floresta.

Aguirre se resignó a que -ante lo sucedido- “seguramente tendremos que jugar en otro escenario el próximo partido”, en referencia al duelo pautado para el domingo venidero con Estudiantes, correspondiente a la fecha 17 del certamen.