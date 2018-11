Ignacio Scocco no tendrá final ante Boca Juniors

El delantero de River Plate, Ignacio Scocco, se resintió ayer de una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y se perderá partido ante Boca del próximo sábado, en que se definirá el campeón de la Copa Libertadores de América.

Si bien en las últimas dos prácticas había evolucionado, el atacante del conjunto “millonario” volvió a sentir dolor en la zona este miércoles y no estará a disposición del entrenador Marcelo Gallardo.

Luego de varios días de no informar cómo evolucionaba el delantero, el cuerpo médico publicó un parte oficial a través de la cuenta de River, que hace referencia a una “lesión muscular en gemelo derecho”.

Por su parte, Gallardo, probó varios equipos y esquemas de cara al partido frente a Boca, que se disputará en el estadio Monumental.

De cara al encuentro que se disputará a las 17, una de las alineaciones contó con cinco defensores y un solo delantero de área: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto.

En cambio, la otra formación fue: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco; Fernández, Ponzio, Exequiel Palacios, Martínez; Ignacio Scocco y Pratto.

En ese mismo equipo, ingresó Rodrigo Mora por el exdelantero de Newell´s, quien volvió a sentir molestias en el gemelo derecho y no estará a disposición.

En medio del hermetismo habitual que maneja Gallardo, Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Ponzio, Martínez y Pratto parecen tener un lugar asegurado y seguramente se sabrá con el correr de los días.

A partir del hoy, el plantel de River Plate se entrenará en un predio de Cardales, donde quedará concentrado a la espera del sensacional encuentro de pasado mañana en el “Monumental”.

Juicio a Ponzio

La Justicia española le puso fecha al juicio por el arreglo de un partido entre el Levante y Zaragoza, donde jugaba Leonardo Ponzio, quien no corre riesgos de terminar en prisión.

Según confirmaron desde la defensa del mediocampista de River, el proceso comenzará el 3 de septiembre del año próximo y, si bien el jugador está citado para declarar en persona, la intención es que lo haga a través de una videoconferencia.

A pesar de la cautela del letrado español Juan De Dios Crespo, trascendió que es poco probable que vaya preso debido a que en España se va a prisión siempre y cuando la condena sea mayor a los dos años.

La fiscalía solicitó dos años de cárcel y seis de inhabilitación para ejercer la profesión para todos los futbolistas implicados en el hecho, en el que también están los argentinos Nicolás Bertolo (Banfield) y Leonardo Franco, quien ya se retiró y hasta hace poco era entrenador del Huesca.

En el partido, válido por la temporada 2010/2011, el conjunto donde se desempeñaba el hoy jugador de River ganó 2 a 1 y se aseguró la permanencia en Primera División.

La querella generó un desfile de imputados por presunta corrupción deportiva de futbolistas y dirigentes nunca visto en el fútbol español, aunque todos negaron el arreglo.

Si bien una jueza de Valencia había cerrado el caso, fue reabierto por la Audiencia Provincial de esa ciudad tras el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, la Liga de Fútbol Profesional y el Deportivo La Coruña, que perdió la categoría en su momento.

Las principales pruebas para que el proceso siga adelante son el reparto de 965.000 euros que el Zaragoza ingresó en las cuentas de nueve de sus futbolistas, entre ellos Ponzio, que era uno de los referentes.