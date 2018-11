Lionel Scaloni seguirá siendo el técnico de la Selección

Más allá del deseo de los jugadores para que Lionel Scaloni continúe como entrenador de la Selección Argentina de fútbol, los dirigentes, encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia, también están decididos en que continúe siendo el director técnico de la “mayor” y oficializarán su designación en una reunión del Comité Directivo, en los próximos días.

La idea de los dirigentes afistas es que Scaloni continúe al frente de la Selección mayor, dado que dejó muy buena impresión en los seis partidos que dirigió post mundial de Rusia 2018, en los que ganó cinco partidos y perdió uno, ante Brasil, por la mínima diferencia en tiempo de descuento.

Sin embargo, el ex jugador de Newell s Old Boys también se haría, al menos de manera temporal, de la Selección Sub 20 que en enero y febrero próximos afrontará el Sudamericano de la categoría -a disputarse en Chile- y que clasificará a cuatro equipos para el mundial que se desarrollará en mayor en Polonia.

La intención es que, ante el poco tiempo para que otro entrenador dirija la Sub-20 (podría haber sido Pablo Aimar), Scaloni conduzca al equipo, dado que él también estaba a cargo de los juveniles e incluso se adjudicó el torneo de L´ Alcudia, en Valencia, en agosto pasado.

La Selección Sub-20 comenzará los trabajos para el Sudamericano el próximo 10 de diciembre en el predio “Julio Humberto Grondona” de Ezeiza.

Según confirmaron desde el seno afista, la fecha estipulada para que Scaloni sea confirmado aún no es concreta, dado que la semana próxima el Comité Ejecutivo debe aprobar la Memoria y Balance de la gestión, y si hay tiempo se tratará el tema del entrenador de la Selección mayor, aunque sino, la decisión se correrá una semana.

Manifestación ante la A.F.A.

Taxistas de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron en la puerta de la Asociación del Fútbol Argentino, en repudio a la firma de un contrato de sponsoreo con Uber, que fue oficializado a la misma hora que se realizaba el reclamo.

La protesta, encabezada por la Asociación Taxistas Unidos, generó un gran caos vehicular en Viamonte 1366 y las calles aledañas.

“Lo llamativo e importante es que la A.F.A. tenga el descaro de promocionar una empresa que evade impuestos millonarios. Les decimos que no estamos dispuestos a permitir una acción de este tipo”, dijo su titular Marcelo Boeri.

A través de su sitio oficial, A.F.A. informó que se firmó el acuerdo entre el presidente Claudio Tapia y Felipe Fernández Aramburu, responsable de desarrollo de negocios para Argentina de Uber.Si bien AFA no informó montos ni duración del acuerdo, el convenio es por dos años y fue rubricado en Mendoza.