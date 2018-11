La Superfinal de los arqueros en la Copa Libertadores

Pocas veces o quizá nunca los arqueros han tomado la dimensión que vienen alcanzando en los históricos enfrentamientos que River y Boca están protagonizando para definir al ganador de la Copa Libertadores. Y sin pretender minimizar la importancia que tienen los hombres encargados de los tres palos, generalmente frente a partidos decisivos la lupa suele estar puesta sobre la generación del juego, la cobertura defensiva u otros aspectos del juego de campo.

Pero no. Esta vez los análisis y las expectativas pusieron una especial atención sobre los enguantados porteros de ambos contendientes. Tanto que en el partido de Boca con Patronato la reaparición de Esteban Andrada alcanzó una muy especial dimensión. A 57 días de su grave lesión volvió sin temores y con un muy buen nivel lo que inevitablemente dejó sobre la mesa la controversia: ¿ Atajará en el "Monumental" o seguirá Agustín Rossi ?

Los dos cuentan con los favores de la tribuna. Y no han pesado para ello los partidos jugados por uno y otro: ha habido aplausos para el arquero del bicampeonato y también para el ex guardapalos de Lanús que lleva solo diez partidos vistiendo el buzo azul y oro.

Del otro lado, Franco Armani no ha tenido menos protagonismo que sus colegas de Boca. El guardián que se forjó en el fútbol colombiano, desde su arribo al Monumental asombró a todos con actuaciones memorables que le permitieron ganarse en poquito tiempo el derecho a estar en el Mundial en el equipo capitaneado por Messi.

Andrada jugó en muy buen nivel contra los de Entre Ríos, estuvo muy seguro, sin temores y con una intervención notable al neutralizar en el final lo que pudo haber sido el 1-1 de Patronato.

Rossi viene de ser una de las figuras del choque de ida de la Superfinal y en general no ha tenido mayores fisuras desde que volvió al arco boquense después que Dedé fracturara a Andrada y lo dejara fuera de combate.

Como si todo fuera poco, en esta ronda de discusión con los arqueros como figuras centrales, en el plantel de los Barros Schelotto también está Lampe que llegó desde Bolivia por las dudas. Lo concreto es que un breve repaso por las crónicas periodísticas, después del triunfo xeneize sobre los de Paraná, ha permitido establecer que la duda entre Rossi y Andrada marcha al +frente entre todos los interrogantes que se plantean de cara al singular choque del sábado próximo.

En River Plate todavía siguen hablando de la jugada que seguramente ha sido una de las más comentadas y seguirá siéndolo hasta el sábado Es que la tapada con alma y vida de Armani a Benedetto cuando se jugaban 88 minutos de la primera final le quitó a los xeneizes la posibilidad de cantar victoria. Una atajada decisiva cuyo valor real se sabrá en cinco días en Núñez cuando vuelvan a encontrarse los dos aspirantes a la vuelta olímpica.

Además de las múltiples controversias que ha venido generando esta singular definición hay un partido muy especial, es el que se está jugando de arco a arco. Un protagonismo que no es común pero no por ello menos atractivo.