San Lorenzo perdió con Atlético (T) y empataron Defensa-Estudiantes (LP)

Atlético Tucumán, firme y efectivo, sobre todo en el primer tiempo, se aprovechó de un opaco San Lorenzo y le ganó por 2 a 0, en un partido disputado en el Nuevo Gasómetro y que había sido postergado en la séptima fecha de la Superliga.

El primer gol llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando el arquero local Nicolás Navarro adivinó la ejecución de un penal del "Pulga" Luis Rodríguez, pero la pelota pegó en el palo, luego en su cuerpo y se metió en el arco.

En tanto, a los 38 minutos de la misma etapa, el defensor José San Román, con un formidable derechazo de media distancia, marcó el segundo y definitivo gol tucumano.

Con este resultado, Atlético Tucumán alcanzó los 25 puntos y quedó como único escolta de Racing, que lidera con 29, mientras que el "Ciclón" sigue en la parte baja de la tabla de posiciones, con solo 11 unidades.

Atlético empezó a ganar a los 24 minutos, cuando Fabricio Coloccini cometió un claro penal, cortando con los brazos un centro de Mathías Abero.

El "Pulga" Rodríguez se hizo cargo de la pena máxima, Navarro adivinó, voló sobre su derecha y manoteó el balón, pero tuvo mala fortuna: la pelota pegó en el palo, luego en su cuerpo y se metió en el arco.

El gol impactó fuerte en el ánimo "azulgrana", los tucumanos lo aprovecharon y a los 38 minutos ampliaron la diferencia gracias a un golazo de San Román. El defensor encaró por la derecha del ataque, un paso afuera del área, enganchó ante Manuel Insaurralde y sacó un derechazo cruzado que sorprendió a Navarro y decretó el 2 a 0, que iba a ser definitivo.

Defensa, pese a ser mejor, no pudo con estudiantes

Defensa y Justicia, pese a jugar mejor que Estudiantes de La Plata, no pudo torcer anoche aquel empate 1 a 1 de cuando se había suspendido el encuentro por la sexta fecha de la Superliga de fútbol, suspendido a los 25 minutos por tormenta eléctrica, al desarrollarse los 65 minutos restantes en el estadio "Norberto ´Tito´ Tomaghello".

En el primer período, se observó un mayor poderío del "Halcón" basado en la posesión de la pelota, en el control del juego y la intención permanente de jugar en el campo de su rival, aunque esa superioridad no se reflejó en el tanteador por carecer de profundidad.

Estudiantes, muy cauteloso, poco aportó para equilibrar las acciones y fue Mariano Andújar el que evitó la caída del arco "Pincha" con un par de intervenciones certeras a sendos remates peligrosos de Gastón Togni y de Matías Rojas.

Similares características se presentaron en el segundo tiempo, agravadas para el conjunto platense al quedar con un jugador menos al minuto por la expulsión de Pavone, por lo que se dedicó aún más a aguantar y defender, máxime que cerca del final, también, sufrió la expulsión de Rodrigo Braña.

Los de Florencio Varela mantuvieron un dominio estéril porque no supieron encontrar el camino al gol y en las dos situaciones más claras, otra vez apareció Andujar para tapar un envío de Ciro Rius y la otra la definió mal Nicolás Fernández.

Además, otra vez se generaron disturbios en las adyacencias del estadio Norberto Tito Tomaghello a unos 50 minutos antes del inicio del partido, a raíz de la disputa interna que mantienen los "barras" de Defensa, por lo que hubo enfrentamientos con la policía cuando no pudieron sortear el derecho de admisión que se aplicó, lo que obligó a los efectivos policiales efectual disparos con balas de goma para restablecer el orden 10 minutos más tarde de iniciado el incidente.