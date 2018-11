Boca venció a Patronato, sin dejar de pensar en la gran final con River

Boca Juniors, con suplentes, superó ayer a Patronato de Paraná 1 a 0 en "La Bombonera", en un partido adelantado de la decimotercera fecha de la Superliga, en el último compromiso antes de la superfinal revancha ante River Plate por la Copa Libertadores.

Cristian Espinoza (a los 36 del segundo tiempo) marcó el único gol del partido que se jugó en el estadio "Alberto José Armando" y que fue arbitrado por Diego Abal.

En un primer tiempo entretenido Patronato no salió a especular. Boca fue superior por sus mejores individualidades, entre ellos algunos momentos de Fernando Gago, Carlos Tevez y las proyecciones de Julio Buffarini.

Dentro de un trámite abierto Patronato tuvo dos chances claras: a los 7 minutos, Facundo Barceló remató cruzado por el sector izquierdo y tapó bien Esteban Andrada, y sobre el cierre un disparo de Lautaro Comas se fue apenas desviado.

En tanto que Boca llegó con peligro a los 39m. cuando Mauro Zárate le quitó la pelota a Lautaro Geminiani y mandó un centro cruzado para la entrada de Espinoza, pero Bruno Urribarri se interceptó y con esfuerzo mandó la pelota al tiro de esquina.

En el complemento Boca tuvo más la pelota que en el primero, pero fue más lo que insinuó que lo que produjo, con Tevez más de punta y Zárate intercambiando el puesto por izquierda con Cardona, la seguridad en la zaga de Paolo Goltz y Leonardo Balerdi y los buenos movimientos de Espinoza en ataque.

Esta vez Patronato cambió de idea, ya que el entrenador Mario Sciacqua dispuso “dos líneas de cuatro” y el equipo esperó.

Boca llegó con un centro de Espinoza que Tevez cabeceó alto y con un remate desviado del propio ex jugador de Huracán.

A los 26m. Abal ignoró una clara mano de Goltz dentro de su área tras un centro desde la izquierda de Lautaro Comas y sobre el final Boca lo ganó con una buena habilitación de Tevez a Zárate y el centro del ex delantero de Vélez para la entrada por el medio de Espinoza, que venció a Sebastián Bértoli con un remate alto.

Sobre la hora Patronato tuvo el empate, pero el envío del ingresado Matías Garrido fue despejado muy bien por Andrada, quien volvió a mostrar seguridad y a posicionarse como posible titular en el desquite ante River.

Otros elementos que jugaron hoy y que podrían estar el 24 de este mes, ya sea como titulares o en un lugar en el banco de suplentes, como Tevez, Edwin Cardona, Zárate y Buffarini, alternaron buenas y malas a lo largo de los 90 minutos.

De todos modos Boca sumó tres puntos importantes para no dejar tampoco de lado la Superliga.