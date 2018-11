Leonardo Villalba: “Delfino me recalcó que este iba a ser un equipo ganador”

Leonardo Villalba, el autor de uno de los dos goles con los que Sarmiento le ganó a Arsenal por 2 a 0, dialogó y opinó sobre este gran presente que lo tiene al equipo de Junín como único puntero de la categoría: “En lo grupal estamos contentos, el grupo se merece el momento que estamos pasando”, declaró al portal interiorfutbolero.com.ar.

El volante analizó la actualidad del Verde que, con un partido más con respecto al segundo, lidera la tabla de posiciones en soledad en la B Nacional: “Entrenamos día a día para que llegue el fin de semana y plasmarlo en la cancha y eso se está notando”, manifestó y agregó: “La idea del técnico es que a la hora de marcar hay que hacerlo y cuando hay que atacar es lo mismo”. Ese método de Iván Delfino, hizo que Villalba convierta su primer gol en el torneo, y con respecto a la llegada al arco rival señaló: “Iván me pide que llegue al gol y es lo que me gusta a mí, llegar al arco contrario y creo que lo estoy haciendo bien”.

Con relación al partido del domingo, que terminó el lunes por la mañana con un tiempo de 7 minutos y otro de 6, debido a un corte del suministro eléctrico de la cancha, el volante expresó: “El mensaje del técnico fue que entremos concentrados porque ellos iban a buscar el empate”, y continuó: “Sabíamos que era un rival difícil, que intentan jugar, sobre todo por afuera. Esta categoría es muy difícil pero estamos sabiendo aprovechar los momentos para golpear”.

Este fin de semana no se jugará una nueva fecha de la segunda categoría del fútbol argentino, ya que se jugará una nueva fecha FIFA, con lo cual aprovecharán para descansar y la semana que viene comenzar a pensar en Defensores de Belgrano, el próximo rival del Verde de Junín. “El técnico va a plasmar la estrategia, pero por ahora no vimos nada del rival”, y concluyó con una frase alentadora para los hinchas: “Delfino me recalcó que este iba a ser un equipo ganador”.