Boca Juniors recibe hoy a Patronato en La Bombonera en un partido adelantado de la fecha 13 de la Superliga que servirá al entrenador Guillermo Barros Sc​​​​​​​helotto para probar ciertos jugadores con miras al real objetivo, la superfinal de la Copa Libertadores de América ante River del 24 de noviembre, en Núñez.

El equipo "Xeneize" será local a partir de las 17.10 en la "Bombonera" con el arbitraje de Diego Abal y televisación de la señal de cable TNT Sports.

Boca tiene 18 puntos en el torneo local, está muy lejos del líder Racing (29) y en su última presentación goleó como local a Tigre (4-1), mientras que los entrerrianos de Patronato (9) están seriamente comprometidos con el descenso, son serios candidatos a perder la categoría y vienen de igualar con San Martín de Tucumán (3-3) un partido increíble, ya que lo ganaban por 3-0.

Distintas realidades

El encuentro de hoy se presenta como la contracara por la distinta trascendencia que le da uno y otro, de hecho Boca lo usará como banco de pruebas para que el mellizo Guillermo pueda ver en acción a varios futbolistas que podrían ser tenidos en cuenta para lo que realmente le importa, la final del sábado 24 de noviembre ante River en el Monumental.

En ese sentido, el regreso del arquero Esteban Andrada será la principal atracción para los "Xeneizes", puesto que el ex Lanús se recuperó de la rotura del maxilar inferior que sufrió en el partido ante Cruzeiro por la ida de los cuartos de final de la Libertadores en septiembre pasado.

Andrada, un arquero que encajó a la perfección en el "Mundo Boca", será observado por el cuerpo técnico boquense para ver si juega en Núñez, más allá de que durante su ausencia el suplente Agustín Rossi lo reemplazó muy bien, al punto de que en el superclásico del domingo pasado ante River (2-2) fue figura y sostuvo al equipo en el peor momento, en los primeros 20 minutos del encuentro.

También tiene peso la inclusión desde el vamos de Carlos Tevez, quien tiene serias chances de jugar desde el vamos la revancha con River en el Monumental.

Tevez alternará en el centro del ataque con Mauro Zárate, quien desde que se sumó proveniente de Vélez rindió de mayor a menor y hoy aspira a un lugar en el banco de relevos.

Otro que será examinado por el cuerpo técnico es el colombiano Edwin Cardona, con un talento enorme y una pegada más que respetable, pero muy irregular, y el capitán Fernando Gago, quien en la recta final de su carrera sufrió varias lesiones y muy seguidas, solo por eso no es titular indiscutido.

En tanto, el juvenil Agustín Almendra también será observado porque su condición de volante mixto, su ida y vuelta y el desparpajo con que juega podrían abrirle una puerta para el banco de suplentes en la final.

Julio Buffarini, candidato a ser titular ante River en reemplazo de Leonardo Jara, de muy bajas actuaciones, ocupará el lateral derecho de la defensa, quedando Gino Peruzzi en el banquilllo de suplentes.

En la nómina de concentrados que confeccionó el entrenador boquense no figura el arquero Rossi y sí el juvenil Javier Bustillos.

Boca intentará sumar tres puntos para no quedar tan lejos en el campeonato y para mantener el ánimo alto antes de ir en busca de su gran objetivo.

Patronato, con cambios

En Patronato, el entrenador Mario Sciacqua mantiene un interrogante en el once inicial, ya que si bien tiene decidido que saldrá del equipo el ex Boca Federico Bravo, no decidió si ingresará Santiago Briñone o Agustín Guiffrey.

Patronato, que hace tres partidos que no pierde (una victoria y dos empates), decidió regresar al sistema 4-1-4-1, dejando de lado al 4-2-3-1 que utilizó el pasado lunes ante San Martín de Tucumán, cuando desperdició una ventaja increíble ante un rival directo en la puja por mantenerse en la categoría.

El historial entre ambos en la máxima categoría es de apenas cuatro partidos, con tres victorias de Boca y un empate.

Las probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi y Emmanuel Más; Agustín Almendra y Fernando Gago; Carlos Tevez; Cristian Espinoza, Mauro Zárate y Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Germiniani, Agustín Sandoná, Renzo Vera y Bruno Uribarri; Mauricio Sperdutti, Santiago Briñone o Agustín Guiffrey, Damián Lemos y Lautaro Comas; Gabriel Carabajal y Facundo Barceló. DT: Mario Sciaqua.