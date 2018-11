Respaldan a Andrés Cunha para la Superfinal entre River y Boca

El árbitro Andrés Cunha, designado para la Superfinal de la Copa Libertadores de América entre River y Boca del sábado 24 de noviembre, es "muy confiable y experimentado", según lo subrayó ayer el ex juez Darío Ubriaco, miembro técnico del Colegio de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"Cunha es un árbitro muy confiable y experimentado. Su designación estuvo muy bien pensada y para los uruguayos es un orgullo que vaya a dirigir la final de la Libertadores", comentó Ubriaco en diálogo telefónico con TyC Sports.

Ubriaco, de 46 años, tuvo la posibilidad de dirigir una final de la Libertadores, la que River le ganó a Tigres de México en 2015, aunque lógicamente se trató de un partido entre dos equipos de distintos países y sin la rivalidad histórica que existe en esta ocasión.

"Por suerte el arbitraje uruguayo siempre estuvo bien considerado en América y también a nivel FIFA. En el caso de Cunha, creo que se trata de un caso similar al de (Néstor) Pitana, quien es respetado en Argentina y en otros países", comparó Cunha.

El ex colegiado se refirió finalmente a la forma apasionada de vivir el fútbol en Sudamérica que a veces complica la tarea de los árbitros. "Nuestra forma de vivir el fútbol es muy particular, somos duros y no perdonamos los errores, eso muchas veces complica a los árbitros", explicó Ubriaco.

En otro orden, el uruguayo se mostró a favor del uso del VAR (video arbitraje) en el fútbol ya que el aporte tecnológico facilita la tarea del árbitro.

"El VAR permite corregir y salvar el trabajo del árbitro. Es beneficioso para el árbitro y también para el jugador, porque si se cometió un error y hay que cambiar una decisión se cambia y listo", concluyó Ubriaco.