Argentina, sin brillar, derrotó a México en el estadio “Mario Kempes” de Córdoba

La Selección Argentina de fútbol derrotó anoche a la de México, 2 a 0, sin mostrar un juego de alto nivel, en un encuentro amistoso que se disputó en el Estadio “Mario Alberto Kempes” y que abrió la serie de partidos entre estos equipos, que terminará el próximo martes en Mendoza.

Los "Albicelestes" anotaron por intermedio del defensor del Villarreal Ramiro Funes Mori, a los 44 minutos del primer tiempo, en tanto el segundo tanto fue obra del mexicano Isaac Brizuela, en contra, a los 38 minutos de la parte final.

De todo pasó en el primer minuto de juego, porque los mexicanos rápidamente dispusieron de dos chances claras de gol, primero con un cabezazo de Raúl Jiménez que dio en el travesaño y luego Marco Fabián no pudo definir bien cuando había quedado solo de frente a Agustín Marchesín, que tapó con una rápida reacción.

En la contra ya pudo Argentina llevar la pelota en campo rival, aunque Marcos Acuña no pudo concretar entrando al área una jugada que parecía que podía abrir el marcador.

Las chances que llegaron en el inicio hacían prever que sería un juego abierto con muchas situaciones, pero las imprecisiones hicieron un partido flojo en la primera media hora, con algunas apariciones esporádicas de Paulo Dybala, y en esos momentos se destacaron en Argentina los volantes centrales Giovani Lo Celso y Leandro Paredes, ambos muy activos en la recuperación.



Recién a los 26 minutos de juego una media vuelta intrascendente de Dybala, controlada sin problemas por Guillermo Ochoa, fue el primer tiro al arco de los dirigidos por Lionel Scaloni, y tras esa acción comenzaron a abrirse los espacios para el local.

Más tarde una doble atajada de "Memo" Ochoa ante Dybala y Renzo Saravia, levantaron por primera vez al público de sus asientos, en una jugada de real peligro, y minutos más tarde tuvo su primer chance el delantero del Inter de Italia Lautaro Martínez, pero su cabezazo fue tapado en la línea por Ochoa en una gran reacción.

México no encontraba la pelota y empezaba a sufrir los ataques argentinos, hasta que llegó la apertura del marcador, y fue de pelota parada con un tiro libre enviado por Dybala que encontró al ex River Funes Mori ganando por el segundo palo y anotando su tanto con un buen cabezazo al piso cuando se iba el primer tiempo.

México, con un equipo que no contó con sus jugadores de más renombre como Javier "Chicharito" Hernández o Hirving Lozano, tuvo una gran oportunidad en los instantes iniciales del complemento, pero Marchesín se volvió a lucir, en este caso ante Jiménez, que con un potente zurdazo estuvo a punto de lograr el empate.

Antes Dybala había tenido la suya luego de una jugada individual que salió por arriba del travesaño de Ochoa.

Perdieron trascendencia Dybala y Lo Celso en la segunda mitad, y los cambios que introducían los entrenadores le bajaron el ritmo al juego, que fue discreto en los últimos 30 minutos.

Pero Argentina se puso 2-0 por una nueva proyección de Saravia, que subió toda la noche por derecha, que derivó en un potente centro rasante que involuntariamente Brizuela empujó contra su propio arco, mientras acechaba Mauro Icardi, que había ingresado minutos antes.