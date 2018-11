Exigieron a Esteban Andrada para su regreso como titular

El arquero Esteban Andrada fue exigido en la práctica de hoy que Boca realizó de cara al partido ante Patronato de Paraná el próximo sábado en la "Bombonera" por la décimotercera fecha de la Superliga.

Andrada ya tiene el alta médica luego de la recuperación de la fractura que sufrió en el maxilar, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Cruzeiro de Brasil, que terminó con la victoria "xeneize" por 2 a 0.

El arquero fue exigido por el cuerpo técnico porque lo que desea el entrenador Guillermo Barros Schelotto es darle continuidad al citado cuidapalos, y tener una opción para la segunda final de la Copa Libertadores ante River Plate en el "Monumental".

Es que el "mellizo" podría inclinarse por Andrada en lugar de Agustín Rossi en el partido frente a River Plate, pese a que el ex arquero de Defensa y Justicia tuvo una muy buena actuación en la ida, que terminó igualada 2 a 2.

Para el partido ante Patronato el técnico boquense apelará a varios jugadores que no tienen tanta continuidad entre los titulares, pero tiene una duda en la defensa, sobre todo en el lateral derecho, ya que está entre Gino Peruzzi y Julio Buffarini.

El equipo ante el "Patrón" entrerriano incluirá al colombiano Edwin Cardona, a Mauro Zárate y a Cristian Espinoza en la delantera, pero también a Fernando Gago en el mediocampo.

El once titular de cara al partido del sábado a la tarde contempla a Esteban Andrada; Gino Peruzzi o Julio Buffarini, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi, Emmanuel Mas; Fernando Gago, Agustín Almendra, Emanuel Reynoso; Cristian Espinoza, Mauro Zárate y Edwin Cardona.

El plantel "xeneize" recibió la visita en "La Bombonera" de un hincha que se hizo conocido a través de las redes sociales, cuando el pasado sábado fue retratado bajo la lluvia llegando al estadio, pese a que finalmente se suspendió.

Ernesto Baldi, de 45 años, fue fotogafiado en su silla de ruedas junto a la persona que lo asista, y bajo la lluvia y ayer, junto a otros hinchas, también estuvieron junto al plantel.

"Estoy muy contento, viví un día único. No tengo dudas de que vamos a dar la vuelta. Y ese día va a quedar en la historia. Cambio la silla por ganar la Libertadores. Te la doy ahora", le dijo Baldi a Carlos Tevez, lo que provocó la sonrisa de todo el plantel.

Ponzio recibió el alta médica

El mediocampista de River Leonardo Ponzio recibió el alta médica por lo cual el técnico Marcelo Gallardo recuperó una pieza fundamental para el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Boca.

El futbolista se recuperó de un desgarro grado uno que sufrió en el bíceps femoral derecho en el encuentro ante Gremio en Brasil y que le impidió estar frente al elenco de La Ribera en el partido de ida del certamen continental jugado el pasado domingo en la Bombonera.

De esta manera, Gallardo tendrá disponible a un jugador fundamental en el equipo y ahora deberá definir quién saldrá del once titular, aunque se estima que el que tendría más chances de no jugar es Enzo Pérez ya que Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios serán de la partida.

En tanto, el que aún no está al cien por cien es el delantero Ignacio Scocco, quien sufrió de una fuerte contractura en el gemelo de la pierna derecha que le hizo perder el partido de ida el pasado domingo.

Scocco estuvo en el gimnasio y volvió a hacer trabajos de kinesiología para acelerar su recuperación para ver si llegará en condiciones de estar en el encuentro de vuelta.

Ante al ausencia de Rafael Santos Borré, quien no podrá jugar la revancha ante Boca por haber llegado al límite de amonestaciones, Scocco es una de las alternativas que tiene Gallardo, pero aún no está en óptimas condiciones.

Otra de las opciones que tiene el entrenador de River es el uruguayo Rodrigo Mora, quien no se viene entrenándose con normalidad en los últimos días, pero no estaría descartada la posibilidad de que tenga una chance en el once inicial.

En tanto, Gallardo también podría disponer que el "Pity" Martínez juegue más adelantado y hacerle un lugar en el equipo titular al mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero.

Por otra parte, tras tener dos días de descanso, el plantel del conjunto de Núñez se entrenó en el River Camp a puertas cerradas donde los jugadores realizaron una entrada en calor con pelota, luego estaciones de fuerza en el gimnasio y ejercicios físicos de capacidad aeróbica.